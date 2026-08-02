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/ ©Marilene Novak. K.K.
Das Bild auf 5min.at zeigt Opernsänger am Wörthersee.
Am 6. August findet im Casineum Velden wieder die traditionelle „Wörthersee Gala“ statt, welche große Emotionen verspricht.
Velden am Wörthersee
02/08/2026
Am 6. August

Wörthersee Gala bringt große Emotionen ins Casineum Velden

Die Wörthersee Gala lädt auch heuer wieder am 6. August um 20 Uhr zu einem Sommerabend voller großer Emotionen und musikalischer Höhepunkte ein.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(154 Wörter)
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Am 6. August findet im Casineum Velden die traditionelle „Wörthersee Gala“ statt. Die Veranstaltung bringt Bekanntes aus den Bereichen Oper und Operette auf die Bühne.

Bekannte Arien von italienischen und heimischen Stimmen

Unter der künstlerischen Leitung der Sopranistin Marilene Novak gestaltet ein internationales Ensemble das Programm. Gemeinsam mit dem italienischen Tenor Marco Ascani stehen berühmte Stücke wie „Una furtiva lagrima“, „Funiculi Funicula“ oder „Meine Lippen sie küssen so heiß“ auf dem Ablaufplan. Durch den Abend führt der Opernexperte Gerhard Pohl, der den Gästen Hintergründe zu den einzelnen Werken vermittelt.

Ohne elektronische Verstärkung

Musikalisch begleitet werden die Solisten vom „Canta Classica Ensemble“, das aus sechs regionalen Musikern besteht und auch eigene instrumentale Passagen übernimmt. Eine Besonderheit der Aufführung im Casineum: Das gesamte Konzert kommt ohne elektronische Verstärkung aus und wird vollständig live musiziert.

Weitere Details zur Wörthersee Gala

Karten & Informationen:
+43 664 3233914 oder per E-Mail

Erhältlich bei ÖTicket sowie der Raiffeisenbank Velden

Ticketpreis: 40 Euro
Freie Platzwahl

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