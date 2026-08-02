Süße Fellnasen: Zeus, Helga und Co. hoffen auf ein neues Zuhause

Ob ein abgängiger Vogel oder Samtpfoten und Hunde auf der Suche nach einem dauerhaften Platz: Im Tierheim Villach warten derzeit mehrere Schützlinge.

Während für ein Fundtier der Halter gesucht wird, hoffen andere Bewohner auf liebevolle Menschen mit einem Herz für Tiere.

Wer vermisst diesen Nymphensittich?

Dieser Nymphensittich wurde am 29. Juli 2026 in Ledenitzen aufgefunden und befindet sich seitdem in der Obhut des Tierheims Villach. Wer seinen Besitzer kennt oder den Vogel vermisst, wird gebeten, sich direkt beim Tierheim zu melden.

©Tierheim Villach Dieser Nymphensittich wurde am 29. Juli 2026 in Ledenitzen aufgefunden und befindet sich seitdem in der Obhut des Tierheims Villach.

Hund Zeus: Schüchterner Mischling mit großem Herzen

Zeus zeigt sich beim ersten Kennenlernen zunächst von seiner zurückhaltenden Seite. Sobald das Eis gebrochen ist, entfaltet der ruhige Rüde jedoch sein wahres Wesen. Er kommt sehr gut mit Artgenossen zurecht und gilt als sozialer Begleiter. Für sein neues Leben wünscht er sich ein entspanntes Umfeld mit einem eingezäunten Garten.

Hund Zeus Rasse & Farbe: Mischling, schwarz-braun Geschlecht: Männlich, kastriert Geboren: 21. November 2018



©Tierheim Villach Für sein neues Leben wünscht er sich ein entspanntes Umfeld mit einem eingezäunten Garten.

Kater Holga: Verschmuster Einzelgänger

Der schwarze Kater Holga genießt menschliche Gesellschaft und viele Streicheleinheiten. Da er das Leben als Einzelgänger bevorzugt, möchte er seinen Haushalt nicht mit anderen Katzen teilen. Der verschmuste Kater freut sich in seinem neuen Zuhause auf Freigang und frische Luft im Garten.

Kater Holga Farbe: Schwarz Geschlecht: Männlich, kastriert Geboren: ca. 2016



©Tierheim Villach Der verschmuste Kater freut sich in seinem neuen Zuhause auf Freigang und frische Luft im Garten.

Susi und Mimi: Unzertrennliches Katzen-Duo

Susi und Mimi bringen etwas Schüchternheit mit, fassen mit etwas Geduld jedoch Vertrauen und zeigen ihre liebevolle Seite. Die beiden Katzen hängen aneinander und werden nur gemeinsam vermittelt. Unverzichtbar für die beiden ist die Möglichkeit auf regelmäßigen Freigang.

Susi und Mimi Susi: Schwarz, geb. ca. 2022 Mimi: Braun getigert, geb. ca. 2024



©Tierheim Villach | Das ist Susi und … ©Tierheim Villach | … das ist Mimi.

Vier neugierige Degu-Damen suchen Artgenossen

Die aktiven und intelligenten Nager warten auf ein artgerechtes Gehege. Es sind vier Weibchen, drei davon im Jahr 2025 geboren und eine im Jahr 2022. Da Degus Rudeltiere sind und niemals alleine gehalten werden dürfen, erfolgt die Abgabe nur zu bereits vorhandenen Artgenossen oder paarweise bzw. als Gruppe.

©Tierheim Villach Es sind vier Weibchen, drei davon im Jahr 2025 geboren und eine im Jahr 2022.

Du kennst den Besitzer oder möchtest ein Tier aufnehmen?

Wenn du Hinweise zum Nymphensittich hast oder einem der Tiere ein neues Zuhause bieten möchtest, kannst du dich beim Tierheim Villach melden: Telefon: 04242 / 54125