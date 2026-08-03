Sirenenalarm in aller Früh: Strommast blockiert Straße

Am Montag (3. August) heulten in Kaltschach (Villach-Land) in aller Früh die Sirenen. Kurz vor 5 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Wernberg aus. Grund für den frühen Einsatz war ein Stromleitungsmast, der umgefallen war und nun quer über die Straße lag. Sofort machten sich die Florianis ans Werk und räumten den Mast von der Straße. Wenig später konnten sie wieder in ihr Rüsthaus einrücken.

©FF Wernberg Ein Baum blockierte in Kaltschach eine Straße.