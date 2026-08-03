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Das Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz.
Die Feuerwehr Wernberg hatte zum Wochenstart gleich einen Einsatz.
Villach-Land
03/08/2026
Räumung

Sirenenalarm in aller Früh: Strommast blockiert Straße

Ein umgestürzter Stromleitungsmast sorgte am frühen Montagmorgen in Kaltschach für einen Feuerwehreinsatz. Die Straße war blockiert, die Florianis mussten rasch eingreifen.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(81 Wörter)
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Am Montag (3. August) heulten in Kaltschach (Villach-Land) in aller Früh die Sirenen. Kurz vor 5 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Wernberg aus. Grund für den frühen Einsatz war ein Stromleitungsmast, der umgefallen war und nun quer über die Straße lag. Sofort machten sich die Florianis ans Werk und räumten den Mast von der Straße. Wenig später konnten sie wieder in ihr Rüsthaus einrücken.

Das Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz.
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Ein Baum blockierte in Kaltschach eine Straße.
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