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Symbolfoto von 5min.at: Dieb klaut ein Fahrrad.
Im Bezirk Villach-Land wurden zwei E-Bikes geknackt.
Villach-Land
03/08/2026
Diebstahl

Flucht mit gestohlenem E-Bike: Polizei sucht Diebe

Dreister Diebstahl in Finkenstein: Unbekannte brachen das Schloss von zwei versperrten E-Bikes auf und entwendeten eines der Fahrräder. Die Polizei ermittelt.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(80 Wörter)
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Am 2. August knackten Unbekannte das Fahrradschloss von zwei E-Bikes, die auf einem Parkplatz in der Gemeinde Finkenstein am Faaker See (Bezirk Villach-Land) abgestellt waren. Wie die Polizei informiert, waren die beiden Bikes aneinander gehängt und versperrt. Anschließend stahlen die Täter eines der E-Bikes und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Diebstahl dürfte sich zwischen 9 und 16.30 Uhr ereignet haben. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

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