Flucht mit gestohlenem E-Bike: Polizei sucht Diebe

Am 2. August knackten Unbekannte das Fahrradschloss von zwei E-Bikes, die auf einem Parkplatz in der Gemeinde Finkenstein am Faaker See (Bezirk Villach-Land) abgestellt waren. Wie die Polizei informiert, waren die beiden Bikes aneinander gehängt und versperrt. Anschließend stahlen die Täter eines der E-Bikes und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Diebstahl dürfte sich zwischen 9 und 16.30 Uhr ereignet haben. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.