Vom Kirchtag ohne Strom zum großen Jubiläumsfest

Vor 30 Jahren legten engagierte Nachbarn mit einer einfachen Idee den Grundstein für eine Tradition, die bis heute lebt. Dieses Wochenende feiert die Dörfergemeinschaft Bergl–Emmersdorf–Drau ihr großes Jubiläum.

Vor 30 Jahren entstand aus einer gemeinsamen Kirchenrenovierung eine Idee, die bis heute das Dorfleben prägt. Die Dörfergemeinschaft Bergl–Emmersdorf–Drau feiert heuer ihr 30-jähriges Bestehen und dieses wird groß gefeiert.

Kirchtag ohne Strom

Gegründet wurde der Verein 1996 von Benno Egger und engagierten Nachbarn. Damals entstand auch der erste Emmersdorfer Kirchtag – noch ohne Strom und fließendes Wasser, wie die Dörfergemeinschaft erzählt. Aus den bescheidenen Anfängen entwickelte sich im Laufe der Jahre eine feste Tradition, die aus dem Dorfleben nicht mehr wegzudenken ist.

©KK Beim ersten Kirchtag 1996 gab es noch keinen Strom. ©KK Gründer Benno Egger hilft auch heute noch mit.

Jubiläumsfeier und Kirchtag

Am kommenden Wochenende wird in Emmersdorf Jubiläum gefeiert. Den Auftakt macht am Samstag, 8. August, ab 19 Uhr die große 30-Jahr-Feier. Für Unterhaltung sorgt zunächst Manuel Spitzer mit Live-Musik, bevor „Garry Poppins“ (Gerhard Pischelsberger) die Gäste bei der After-Show-Party bis in die Nacht begleitet. Am Sonntag, 9. August, folgt ab 11 Uhr der 28. Emmersdorfer Kirchtag. Nach der Heiligen Messe wird der neue Obmann Michael Rassinger gemeinsam mit seinen Vorgängern Benno Egger und Florian Lassnig den traditionellen Bieranstich vornehmen. Musikalisch begleiten Edo & Roman den gesamten Festtag. Für die Besucher gibt es außerdem frisch Gegrilltes, Kirchtagssuppe, hausgemachte Mehlspeisen, eine große Verlosung sowie eine Hüpfburg für Kinder.

Seit drei Jahrzehnten für das Dorf engagiert

Heute zählt die Dörfergemeinschaft 44 aktive und passive Mitglieder im Alter zwischen 16 und 71 Jahren. Neben dem Emmersdorfer Kirchtag organisiert der Verein unter anderem das Osterfeuer, das Maronifest sowie zahlreiche weitere Aktivitäten und Arbeitseinsätze. Mehrere Gründungsmitglieder engagieren sich bis heute gemeinsam mit der jüngeren Generation dafür, dass das Dorfleben in Bergl, Emmersdorf und Drau lebendig bleibt.