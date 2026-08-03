Frau (28) kracht in Randstein – dann beginnt Auto zu brennen

Nach einem Verkehrsunfall auf der Ossiacher Bundesstraße (B94) ist in der Nacht auf Montag ein Auto in Brand geraten. Ein beherzter Zeuge verhinderte Schlimmeres.

Ein Verkehrsunfall auf der Ossiacher Bundesstraße hätte in der Nacht auf Montag deutlich schlimmer enden können. Eine 28-Jährige war gegen 0.30 Uhr von Villach in Richtung Bodensdorf (Bezirk Feldkirchen) unterwegs. Beim Einbiegen passierte es: Sie kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Randstein und verlor die Kontrolle über ihr Auto. Der Pkw drehte sich einmal um die eigene Achse und blieb schließlich stehen.

Auto geriet in Brand

Doch damit nicht genug. Unmittelbar nach dem Unfall fing plötzlich der Motorraum Feuer. Ein Zeuge reagierte rasch und konnte den Brand noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschen, wie die Polizei informiert. Die 28-Jährige befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr an der Unfallstelle. Sie war von einer Angehörigen ins LKH Villach gebracht worden, da sie bei dem Unfall verletzt worden war.

Führerschein abgenommen

Ein Alkotest ergab laut Polizei eine leichte Alkoholisierung der Lenkerin. Ihr Führerschein wurde vorläufig abgenommen. Zur Bergung des beschädigten Fahrzeugs standen die Freiwilligen Feuerwehren Bodensdorf und Sattendorf mit insgesamt vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften im Einsatz.