Matakustix rockt schon bald den Ossiacher See

Mit Songs wie „Mehr gschmust“ oder „AlmÖsiKing“ hat sich MATAKUSTIX längst eine treue Fangemeinde erspielt. Ende August kommt die Band für ein Open-Air-Konzert an den Ossiacher See.

Musik, Seeblick und Sommerstimmung: Am Freitag, 21. August, macht Matakustix Station am Ossiacher See. Die Band spielt ab 20 Uhr im Domenig Steinhaus in Steindorf und sorgt mit ihrem Mix aus Alpenpop, Rock und modernen Beats für einen musikalischen Sommerabend. Bekannt ist MATAKUSTIX unter anderem durch Songs wie „Mehr gschmust“, „AlmÖsiKing“ oder „Zu laut?“. Mit ihrem aktuellen Titel „Feierabend“ liefert die Band laut Veranstalter den passenden Soundtrack für einen entspannten Abend am See.

Begrenzte Sitzplätze

Einlass ist bereits ab 18.30 Uhr. Das Konzert findet bei jedem Wetter statt, die Platzwahl ist frei. Gäste sollten jedoch beachten: Sitzplätze stehen nur in begrenzter Anzahl zur Verfügung. Wer öffentlich anreist, erreicht den Veranstaltungsort vom Bahnhof Steindorf am Ossiacher See in rund zehn Gehminuten. Für Autofahrer stehen kostenlose Parkplätze beim Parkplatz Ossiacher See/Steindorf sowie bei der Ossiacher See Halle zur Verfügung. Tickets gibt es online und in den Touristeninformationen Sattendorf, Bodensdorf, Ossiach, Faak am See und Villach.