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Das Bild auf 5min.at zeigt ein Neubauprojekt.
In Rosegg entstehen aktuell 15 geförderte Reihenhäuser.
Villach-Land
03/08/2026
das CARA

Neues Wohnprojekt in Rosegg sorgt für „dringend benötigten Wohnraum“

Rosegg wächst – und damit auch der Bedarf an leistbarem Wohnraum. Weil immer mehr Menschen in die Marktgemeinde ziehen, entstehen derzeit 15 geförderte Reihenhäuser.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(168 Wörter)
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In der Marktgemeinde Rosegg schreitet der Bau eines neuen Wohnprojekts voran. Das Kärntner Siedlungswerk (KSW) errichtet dort derzeit 15 Reihenhäuser im geförderten Eigentum. Nach Angaben des Unternehmens liegen die Arbeiten, mit denen im April begonnen wurde, im Zeitplan. Mittlerweile sind die tragenden Wände aller Häuser fertiggestellt. In zehn der 15 Reihenhäuser haben Ende Juli bereits die Rohinstallationen für die Haustechnik begonnen. Bis Mitte August sollen zudem die Dächer der ersten beiden Gebäudereihen fertig sein.

Fertigstellung Ende 2027 geplant

Die Fertigstellung des Projekts ist für Ende 2027 vorgesehen. Die Reihenhäuser erhalten unter anderem Luftwärmepumpen und Photovoltaikanlagen, um eine energieeffiziente Versorgung zu ermöglichen. Roseggs Bürgermeister Franz Richau begrüßt das Projekt. Er erklärt: „Mit ,das CARA‘ entsteht neuer, dringend benötigter leistbarer Wohnraum für die Menschen in Rosegg. Durch unsere Nähe zu Villach und Klagenfurt erleben wir in den letzten Jahren zudem einen verstärkten Zuzug.“

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