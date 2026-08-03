Villach trauert um Unternehmer und großen Sportsmann

Villach trauert um Otto Mulli: Der langjährige Inhaber eines Sportgeschäfts in der Draustadt und engagierte Förderer des Tennissports ist im Alter von 87 Jahren verstorben.

Villach nimmt Abschied von einer prägenden Persönlichkeit: Otto Karl Heinz Mulli ist am 30. Juli 2026 im Alter von 87 Jahren verstorben. Über Jahrzehnte hinweg führte er ein Sportgeschäft in Villach, engagierte sich mit großer Leidenschaft für den Tennissport und hinterließ bleibende Spuren in der Draustadt.

Tennis war seine große Leidenschaft

Ein Wegbegleiter beschreibt in seinem Nachruf, dass Otto Mulli den Familienbetrieb bereits seit jungen Jahren „mit großem Einsatz, Weitblick und Handschlagqualität“ geführt und damit nicht nur das Unternehmen, sondern auch den Wirtschaftsstandort Villach nachhaltig geprägt hat. Eine besondere Herzensangelegenheit war für Otto Mulli stets der Tennissport. Er spielte sogar auf dem berühmten Rasen von Wimbledon – ein Erlebnis, das seine Begeisterung für den Sport widerspiegelte. In seinem Sportgeschäft spezialisierte er sich früh auf Tennisartikel und galt in diesem Bereich als kompetenter Ansprechpartner. Auch ehrenamtlich engagierte sich Mulli jahrzehntelang: Er war langjähriger Obmann und aktiver Spieler beim Sportbridge Club Villach sowie Obmann und Förderer des Tennisclubs Villach (VSV).

Verabschiedung am Freitag

Die feierliche Verabschiedung findet am Freitag, 7. August 2026, um 16 Uhr in der Zeremonienhalle am Waldfriedhof in Villach statt. Die Urnenbeisetzung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis an der Seite seiner bereits verstorbenen Ehefrau Hemma. „Mit Otto Karl Heinz Mulli verliert Villach einen Unternehmer mit Herz, einen leidenschaftlichen Sportsmann und einen Menschen, der bleibende Spuren hinterlässt“, heißt es im Nachruf abschließend.