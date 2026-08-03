Laurentiusmarkt: Villacher Innenstadt wird zum kunterbunten Marktplatz

Am 10. August findet in der Villacher Innenstadt der Laurentiusmarkt statt. Hier erfährst du, was Anrainer beachten sollten.

Am 10. August von acht bis 17 Uhr wird der Laurentiusmarkt in der Innenstadt abgehalten. Die Standler bieten ein vielfältiges Angebot. Von neun bis 17 Uhr gilt am Marktgelände eine generelle Ein- und Ausfahrtssperre, teilt die Stadt in einer Aussendung mit.

Textilien, Geschirr und handwerkliche Erzeugnisse

Die Villacher Innenstadt wird am Montag, 10. August, zum kunterbunten Marktplatz. Fieranten aus ganz Österreich sowie dem Alpen-Adria-Raum bieten von 8 bis 17 Uhr ihre Waren feil. Das umfangreiche Angebot reicht von Textilien über Geschirr bis hin zu handwerklichen Erzeugnissen.

„Gelebte Tradition und vielfältiges Angebot“

„Der Laurentiusmarkt ist die älteste wirtschaftliche Veranstaltung Kärntens. Das Recht zur Führung des Marktes wurde im Jahr 1225 erteilt. Der Laurentiusmarkt verbindet somit eine gelebte Tradition mit einem vielfältigen Angebot“, sagt Marktreferent Stadtrat Christian Pober. Namensgeber des Laurentiusmarktes ist der heilige Laurentius. Der Markt am 10. August fällt heuer genau auf den Laurentiustag.

Das sollten Anrainer beachten

Der Laurentiusmarkt findet im Bereich ab Ringmauergasse 17 (Zufahrt zu Haus Nr. 15 ist möglich), Burgplatz, Draulände, Udo-Jürgens-Platz, Widmanngasse und Lederergasse Nr. 29 statt. Das genannte Marktgelände wird mittels Citysafes abgesperrt, wird weiters mitgeteilt. Für alle Anrainer gilt: Während der Zeit des Jahrmarktes herrscht am Marktgelände ein generelles Fahrverbot. Von neun bis 17 Uhr gilt eine generelle Ein- und Ausfahrtssperre. Eine Zu- und Abfahrt ist nur für Einsatzfahrzeuge möglich, heißt es abschließend.