Voting-Sieger steht fest: SKIN ‚N‘ NOSE gewinnt den Schaufensterwettbewerb

Das Voting ist beendet. Unter dem Motto „Wenn Auslågn Kirchtåg feian“ haben wir gemeinsam mit dem Stadtmarketing das schönste Schaufenster der Stadt gesucht. Nun gibt es einen Gewinner: SKIN'N'NOSE.

Wenn die Kärntner Traditionsfarben die Gassen schmücken und ganz Villach im Kirchtagsfieber versinkt, verwandelt sich auch die gesamte Innenstadt in eine glanzvolle Festbühne. Unter dem Motto „Wenn Auslågn Kirchtåg feian“ suchten das Stadtmarketing Villach und das Medienportal 5 Minuten in den vergangenen Wochen das schönste, kreativste und stimmungsvollste Schaufenster der Draustadt. Nun ist die Abstimmung offiziell beendet – und die Villacher haben entschieden. Den 1. Platz holte sich das Team des neuen Beautystores SKIN ‚N‘ NOSE am Hauptplatz 7 (im Köllhaus). Die feierliche Übergabe findet Mitte August statt.

©SKIN’N’NOSE Das mit Liebe gestaltete Schaufenster von SKIN ‚N‘ NOSE am Hauptplatz 7 überzeugte die Villacher.

„Innenstadt statt Irgendwo“

Die Freude über den Sieg ist riesengroß – vor allem, weil das Geschäft erst vor Kurzem als neuer Hotspot im Herzen der Villacher Innenstadt gezogen ist. Hinter der liebevoll dekorierten Auslage steht ein bestens bekanntes Team: Nach dem Wechsel vom Hauptplatz 28 am alten Standort sorgen Store Manager Mario Holl (verantwortlich für die Schaufenster und Dekorationen) sowie seine beiden „Beauty-Damen“ Kimberly Quiros Mora und Marion Assek am neuen Standort am Hauptplatz 7 für frischen Wind. „Wir sind extrem stolz, als neues Geschäft den ersten Platz geholt zu haben. Unser klares Ziel ist es, die Villacher Innenstadt noch mehr zu stärken – ganz nach dem Motto: Innenstadt statt Irgendwo!“, freut sich das Team.

©SKIN’N’NOSE Am Foto: Store Manager Mario Holl.

Alles, was der Seele guttut

Bei SKIN ‚N‘ NOSE setzt man auf ein ganzheitliches Wohlfühlkonzept. Neben hochwertigen Nischen-Parfums, Gesichtspflege und Make-Up-Produkten finden Kunden viele stilvolle Lifestyle-Artikel, extravagante Blumenvasen, Designer-Handtaschen und Geschenkartikel – alles in Top-Qualität.