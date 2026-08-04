„Tour de Franz“: Promis radeln wieder für den guten Zweck

Bei der „Tour de Franz“ werden auch heuer wieder Spenden für Familien und Kinder in Kärnten gesammelt. Am 5. August ist es so weit.

Am Mittwoch, 5. August, heißt es in Kärnten wieder: Radfahren für den guten Zweck. Die „Tour de Franz“ geht bereits in ihre 24. Auflage. Initiator und Schirmherr Franz Klammer wird dabei gemeinsam mit zahlreichen prominenten Sportlern und Wegbegleitern rund 100 Kilometer durch Kärnten zurücklegen. Start- und Zielpunkt ist die Burg Finkenstein.

Zahlreiche Prominente im Sattel

Mit dabei sind unter anderem der Nordische-Kombinations-Olympiasieger Felix Gottwald, Ski-Olympiasiegerin Kathi Truppe, Ex-Skiweltmeisterin Nici Schmidhofer, Biathlon-Legende Daniel Mesotitsch, Extrembergsteiger Stephan Keck, Ex-Radprofi René Haselbacher sowie Winzer Leo Hillinger. Wer die Sportler aus nächster Nähe anfeuern möchte, hat dazu entlang der Strecke Gelegenheit. Geplante Zwischenstopps gibt es gegen 11 Uhr beim Hotel voco in Villach sowie gegen 13 Uhr bei der Firma Sto.

©Martin Hofmann/Tour de Franz

Hilfe für Kärntner Familien

Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht seit jeher der karitative Gedanke. Mit den Spendengeldern werden Kinder und Familien aus Kärnten unterstützt, die Hilfe benötigen. Im Vorjahr kamen dabei rund 50.000 Euro zusammen. Die „Tour de Franz“ entstand ursprünglich aus einer gemeinsamen Ausfahrt einer Hobbyradgruppe aus Feistritz an der Drau, der auch Franz Klammer angehörte. Aus der kleinen Radtour entwickelte sich im Laufe der Jahre eine der bekanntesten Charity-Radsportveranstaltungen Kärntens.