„Tour de Franz“: Promis radeln wieder für den guten Zweck
Bei der „Tour de Franz“ werden auch heuer wieder Spenden für Familien und Kinder in Kärnten gesammelt. Am 5. August ist es so weit.
Am Mittwoch, 5. August, heißt es in Kärnten wieder: Radfahren für den guten Zweck. Die „Tour de Franz“ geht bereits in ihre 24. Auflage. Initiator und Schirmherr Franz Klammer wird dabei gemeinsam mit zahlreichen prominenten Sportlern und Wegbegleitern rund 100 Kilometer durch Kärnten zurücklegen. Start- und Zielpunkt ist die Burg Finkenstein.
Zahlreiche Prominente im Sattel
Mit dabei sind unter anderem der Nordische-Kombinations-Olympiasieger Felix Gottwald, Ski-Olympiasiegerin Kathi Truppe, Ex-Skiweltmeisterin Nici Schmidhofer, Biathlon-Legende Daniel Mesotitsch, Extrembergsteiger Stephan Keck, Ex-Radprofi René Haselbacher sowie Winzer Leo Hillinger. Wer die Sportler aus nächster Nähe anfeuern möchte, hat dazu entlang der Strecke Gelegenheit. Geplante Zwischenstopps gibt es gegen 11 Uhr beim Hotel voco in Villach sowie gegen 13 Uhr bei der Firma Sto.
Hilfe für Kärntner Familien
Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht seit jeher der karitative Gedanke. Mit den Spendengeldern werden Kinder und Familien aus Kärnten unterstützt, die Hilfe benötigen. Im Vorjahr kamen dabei rund 50.000 Euro zusammen. Die „Tour de Franz“ entstand ursprünglich aus einer gemeinsamen Ausfahrt einer Hobbyradgruppe aus Feistritz an der Drau, der auch Franz Klammer angehörte. Aus der kleinen Radtour entwickelte sich im Laufe der Jahre eine der bekanntesten Charity-Radsportveranstaltungen Kärntens.
Strecke und Ablauf:
- 9 Uhr: Abfahrt mit den Rennrädern bei der Burg Finkenstein, danach führt die Route Richtung Faaker See, Ledenitzen, St. Jakob im Rosental, Rosegg, Föderlach, nach Villach. Dann geht es über Treffen, das Krastal erneut nach Villach ehe über Fürnitz und Finkenstein ins Ziel geradelt wird.
- circa 11 Uhr: Stopp im Hotel „Voco“, Europaplatz 1-2, 9500 Villach
- circa 13: Uhr: Stopp bei der Zentrale der Firma Sto, Richtstraße 47, 9500 Villach
- circa 15.30 Uhr: Zielankunft auf der Burg Finkenstein