Nachtschreck auf der Alpenstraße: Reh verursacht Unfall mit drei Verletzten

Ein Reh auf der Fahrbahn löste in der Nacht auf Dienstag einen folgenschweren Unfall auf der Villacher Alpenstraße aus. Ein Auto überschlug sich über eine Böschung, drei junge Menschen wurden dabei verletzt.

Auf der Villacher Alpenstraße kam es in der Nacht auf Dienstag zu einem Wildunfall.

Auf der Villacher Alpenstraße kam es in der Nacht auf Dienstag zu einem Wildunfall.

Ein Wildwechsel hat in der Nacht auf Dienstag (4. August) auf der Villacher Alpenstraße zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten geführt. Wie die Polizei informiert, war ein 24-Jähriger gegen 2 Uhr von Villach in Richtung Parkplatz 2 unterwegs – trotz geltendem Nachtfahrverbot.

Auto überschlagen

Und dann passierte es: Nach Angaben des jungen Mannes lief plötzlich rund 50 bis 70 Meter vor der Ausfahrt ein Reh über die Fahrbahn. Der Mann erschrak und verriss das Lenkrad – mit bösen Folgen. Das Auto überschlug sich über die bergseitige Böschung und blieb schließlich auf der Beifahrerseite liegen.

Alle drei Fahrzeuginsassen leicht verletzt

Der Lenker sowie seine beiden Mitfahrer – eine 18-jährige Frau und ein 18-jähriger Mann – konnten das Fahrzeug selbstständig über die Fahrerseite verlassen. Sie begaben sich anschließend eigenständig ins LKH Villach, wo leichte Verletzungen festgestellt wurden. Ein Alkotest verlief laut Polizei negativ. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.