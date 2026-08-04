TV-Doku wirft Blick hinter die Kulissen des Villacher Kirchtags

Hunderttausende feiern jedes Jahr den Villacher Kirchtag – doch was hinter den Kulissen passiert, bleibt den meisten verborgen. Genau dorthin nimmt ServusTV die Zuschauer Mitte August mit.

Wenn in Villach der Kirchtag gefeiert wird, sehen die Besucher meist nur ein rauschendes Fest. Was allerdings hinter den Kulissen passiert, bekommen die wenigsten mit. Genau das möchte ServusTV ändern: Am 14. August zeigt der Sender eine neue Ausgabe von „Heimatleuchten“, die ganz im Zeichen des Villacher Kirchtags steht.

Schlafen auf dem Rummelplatz

Moderator Richard Deutinger begleitet dabei jene Menschen, ohne die das größte Brauchtumsfest Österreichs nicht stattfinden könnte. Denn schon lange vor der Eröffnung laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Deutinger hilft etwa den Schaustellern Fritz Thurner und Ludwig Rieger beim Aufbau ihrer Fahrgeschäfte mitten in der Altstadt und erfährt spannende Informationen über das Schaustellerleben. Sogar geschlafen wird mitten auf dem Rummelplatz: „Um 1 ist Sperrstund. Bis 3 ist Radau und um 6 kommt die Kehrmaschine“, erzählt Fritz Richie in seinem Wohnwagen. Richie erfährt, warum Ludwig seinen Beruf bis heute den der „letzten Cowboys“ nennt.

Kirchtagssuppe nach Familienrezept

Dann geht es weiter zu Katharina Rainer, wo Deutinger einen Blick in die Küche wirft, in der die berühmte Villacher Kirchtagssuppe zubereitet wird. Während Richie versucht, die geheimen Zutaten der Villacher Kirchtagssuppe zu erraten, erzählt Katharinas Familie die Geschichte eines Rezepts, das seit den 1950er-Jahren zum Kirchtag gehört. Und auch beim Servieren der unzähligen Suppenportionen hilft Richie mit.

Alte Bräuche und Kärntner Dialekt

Neben den Vorbereitungen stehen aber auch Kärntner Traditionen im Mittelpunkt. Deutinger versucht sich unter anderem am Kärntner Figurentanz, lernt die Aufgaben der Kirchtagslader kennen und geht der Frage nach, warum im Kärntner Dialekt so viele slowenische Wörter zu finden sind. Zum Abschluss begleitet die Sendung den großen Trachtenumzug, an dem rund tausend Mitwirkende aus Kärnten und dem Alpen-Adria-Raum teilnehmen. Damit endet eine Reise hinter die Kulissen eines Festes, das Jahr für Jahr Hunderttausende Besucher nach Villach lockt.