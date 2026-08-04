Almhütte in Kärnten brennt lichterloh

In Verditz läuft derzeit ein Löscheinsatz: Eine kleine Almhütte geriet am Dienstagvormittag aus bisher unbekannter Ursache in Brand. Drei Feuerwehren stehen im Einsatz.

In Verditz (Gemeinde Treffen am Ossiacher See, Bezirk Villach-Land) heulten am Dienstagvormittag die Sirenen. Wie Oberbrandinspektor Thomas Warmuth vom Bezirksfeuerwehrkommando Villach-Land informiert, steht dort eine kleine Almhütte in Brand. Die Alarmierung erfolgte um 10.50 Uhr. „Derzeit sind drei Feuerwehren im Einsatz, die Brandbekämpfung läuft“, erklärt Warmuth auf Anfrage von 5 Minuten. Nach ersten Informationen wurden bei dem Brand keine Personen verletzt und es dürfte sich auch niemand in unmittelbarer Gefahr befunden haben. „Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt“, so Warmuth abschließend. In dieser Hinsicht ermittelt nun die Polizei.