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Das Bild auf 5min.at zeigt einen Almhüttenbrand in Verditz.
In Verditz rückten drei Feuerwehren zu einem Almhüttenbrand aus.
Villach-Land
04/08/2026
Einsatz läuft

Almhütte in Kärnten brennt lichterloh

In Verditz läuft derzeit ein Löscheinsatz: Eine kleine Almhütte geriet am Dienstagvormittag aus bisher unbekannter Ursache in Brand. Drei Feuerwehren stehen im Einsatz.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
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In Verditz (Gemeinde Treffen am Ossiacher See, Bezirk Villach-Land) heulten am Dienstagvormittag die Sirenen. Wie Oberbrandinspektor Thomas Warmuth vom Bezirksfeuerwehrkommando Villach-Land informiert, steht dort eine kleine Almhütte in Brand. Die Alarmierung erfolgte um 10.50 Uhr. „Derzeit sind drei Feuerwehren im Einsatz, die Brandbekämpfung läuft“, erklärt Warmuth auf Anfrage von 5 Minuten. Nach ersten Informationen wurden bei dem Brand keine Personen verletzt und es dürfte sich auch niemand in unmittelbarer Gefahr befunden haben. „Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt“, so Warmuth abschließend. In dieser Hinsicht ermittelt nun die Polizei.

Das Bild auf 5min.at zeigt einen Almhüttenbrand in Verditz.
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Eine Almhütte in der Gemeinde Treffen am Ossiacher See geriet heute in Brand.
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Almhüttenbrand in Verditz.
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Drei Feuerwehren rückten zum Löscheinsatz aus.
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