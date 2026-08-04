Kärntner Immobilienfirma schlittert in die Pleite

Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) und der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) am Dienstag (4. August) bekannt gaben, wurde über das Vermögen der Melinz Immobilien GmbH aus dem Bezirk Villach-Land ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Nähere Informationen zu den Passiva liegen derzeit noch nicht vor, jedoch sind von der Insolvenz keine Mitarbeiter betroffen. Betrieben wird ein Immobiliengewerbe. Gläubiger können ihre Forderungen ab sofort und bis 21. September über AKV oder KSV1870 anmelden. Als Insolvenzverwalter fungiert Joachim Bucher aus Villach.