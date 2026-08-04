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/ ©Fotomontage: Canva
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen Insolvenz-Stempel, ein Haus und einen Laptop.
Über die Melinz Immobilien GmbH wurde ein Konkursverfahren eröffnet.
Villach-Land
04/08/2026
Melinz Immobilien

Kärntner Immobilienfirma schlittert in die Pleite

Eine Immobilienfirma aus dem Bezirk Villach-Land schlitterte in die Pleite. Darüber informierten heute der AKV und der KSV1870.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(89 Wörter)
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Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) und der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) am Dienstag (4. August) bekannt gaben, wurde über das Vermögen der Melinz Immobilien GmbH aus dem Bezirk Villach-Land ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Nähere Informationen zu den Passiva liegen derzeit noch nicht vor, jedoch sind von der Insolvenz keine Mitarbeiter betroffen. Betrieben wird ein Immobiliengewerbe. Gläubiger können ihre Forderungen ab sofort und bis 21. September über AKV oder KSV1870 anmelden. Als Insolvenzverwalter fungiert Joachim Bucher aus Villach.

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