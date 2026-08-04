Vier Kinder vermisst! Feuerwehr und Wasserrettung im Einsatz am Faaker See

Wie mehrere Leser gegenüber 5 Minuten berichten, soll es aktuell zu einem Einsatz der Feuerwehr und der Wasserrettung am Faaker See kommen, wir haben erste Informationen.

Aktuell kommt es zu einem Einsatz am Faaker See.

Aktuell kommt es zu einem Einsatz am Faaker See.

Auf Nachfrage der Redaktion bei OBI Alexander Gasperschitz von der FF Drobollach wurde der Einsatz bestätigt: Demnach soll es sich um vier Kinder handeln, die mit einem Stand-up-Paddle unterwegs sind und nicht wie vereinbart an einem Treffpunkt erschienen sind.

Suche am Wasser

„Wir haben einen Anhaltspunkt, dass sie auf dem Rückweg sind, ein Boot schaut gerade nach“, so Gasperschitz gegenüber 5 Minuten. Sobald weitere Informationen feststehen, folgen diese.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.08.2026 um 15:46 Uhr aktualisiert