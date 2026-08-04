Konkursverfahren über Vermietungsunternehmen in Villach-Land eröffnet

Über eine Firma aus St. Jakob im Rosental wurde ein Konkursverfahren eröffnet. Gläubiger können ihre Forderungen bis zum 28. September anmelden.

Über das Vermögen der UNITED TREE HOLDING GmbH aus St. Jakob im Rosental wurde über Gläubigeranträge ein Konkursverfahren eröffnet, heißt es seitens des KSV 1870 und des AKV Europa.

AKV und KSV1870 berichten

Betrieben wird die Vermietung und Verpachtung. „Es liegen derzeit noch keine Informationen über das Vermögen und die Schulden vor“, wie es seitens des KSV 1870 und des AKV Europa heißt. „Von der Insolvenz sind keine Dienstnehmer betroffen“, ergänzt der AKV. Gläubiger können ihre Forderungen ab sofort und bis zum 28. September im Verfahren anmelden.

Gläubigerversammlung im Oktober

Zum Insolvenzverwalter wurde Joachim Bucher, Rechtsanwalt in Villach, bestellt. Die erste Gläubigerversammlung sowie die Berichts- und Prüfungstagsatzung finden am 13. Oktober statt.