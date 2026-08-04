„Unser Restaurant schließt…“: KFC macht Filiale am Villacher Hauptplatz zu

KFC schließt nach nur knapp zwei Jahren seine Filiale am Villacher Hauptplatz. Bereits am 14. August macht das Restaurant zu.

Ein Plakat im Schaufenster verkündet das überraschende Ende der KFC-Filiale am Hauptplatz in Villach.

Ein Plakat im Schaufenster verkündet das überraschende Ende der KFC-Filiale am Hauptplatz in Villach.

Im Mai 2024 wurde bekanntgegeben, dass Kentucky Fried Chicken (KFC) nach Villach kommt. Das Restaurant eröffnete schlussendlich am 16. Oktober. Knapp zwei Jahre später soll das Kapitel am Villacher Hauptplatz aber schon wieder enden.

„Danke Villach“

Die Hähnchenkette zog damals in den ehemaligen McDonald’s am Villacher Hauptplatz ein. Nun wurde von einem Leser ein großes Schild im Schaufenster erblickt. „Danke Villach“, heißt es auf dem etwa zwei Meter breiten Plakat neben einem Herzen. In einem weiteren Textfeld steht geschrieben: „Unser Restaurant schließt am 14. August 2026.“

Ursache noch unklar

Somit macht das Lokal bereits in zehn Tagen dicht. „Wir freuen uns, dich künftig im KFC Klagenfurt oder Spittal begrüßen zu dürfen“, wird auf dem Transparent weiter angeführt. Die genaue Ursache für das Aus ist bislang unklar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.08.2026 um 19:42 Uhr aktualisiert