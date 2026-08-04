Vorzeichen auf Medaille? Kofler springt Kärntner Bestmarke im Dreisprung

Beim Meeting am 4. August in Villach stand die neu eingeführte U16-Disziplin im Dreisprung im Fokus. Leonhard Kofler vom LC Villach setzte mit 10,84 Metern eine neue Kärntner U16-Bestmarke.

Leonhard Kofler erreichte im Dreisprung der U16 eine Weite von 10,84 Metern und stellte damit einen neuen Kärntner Rekord auf.

Leonhard Kofler erreichte im Dreisprung der U16 eine Weite von 10,84 Metern und stellte damit einen neuen Kärntner Rekord auf.

Beim Dreisprung-Meeting im Stadion Lind stand am 4. August die erst vor Kurzem vom ÖLV neu eingeführte U16-Disziplin im Mittelpunkt. Um den jugendlichen Nachwuchsathletinnen und -athleten den Einstieg in diese technisch anspruchsvolle Leichtathletik-Sparte zu erleichtern, wurde mit einer speziellen Absprungzone sowie einem begrenzten Anlauf gestartet.

Nachwuchstalente zum Ausprobieren motivieren

Das Format legt den Schwerpunkt bewusst auf Koordination, einen guten Rhythmus und eine saubere Sprungtechnik. Wie viel Potenzial in dieser Anpassung steckt, unterstreichen die gezeigten Resultate, die auch weitere Nachwuchstalente zum Ausprobieren motivieren sollen. So hält bei den Mädchen derzeit Julia Novak vom LAC Klagenfurt mit einer Weite von 10,44 Metern die Kärntner U16-Rekordmarke.

10,84 Meter weit

Für das sportliche Glanzlicht des Tages sorgte Leonhard Kofler vom LC Villach. Obwohl er erst seit kurzer Zeit in der Leichtathletik aktiv ist, sprang er starke 10,84 Meter weit. Damit stellte er nicht nur eine neue Kärntner U16-Bestmarke auf, sondern schob sich in der österreichischen U16-Bestenliste aktuell auf den dritten Platz. Nach diesem überzeugenden Auftritt gehört Kofler nun auch bei den Österreichischen U16/U20-Meisterschaften zum engen Kreis der Medaillenanwärter, die am 12. und 13. September ebenfalls in Villach ausgetragen werden.