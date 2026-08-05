Mysteriöser „heller Strich“ am Nachthimmel sorgt für Rätselraten

Am Dienstagabend (4. August) wurden so einige Kärntnerinnen und Kärntner beim Blick in den Nachthimmel überrascht. Ein langgezogenes, helles, strichförmiges Objekt sorgte dort für Rätselraten. Zahlreiche Meldungen erreichten 5 Minuten, darunter etwa „Hat heute sonst noch jemand diesen seltsamen fliegenden Strich am Himmel über Villach gesehen?“ oder „Ein langer heller Stich am Nachthimmel“. Doch die Leser sahen nicht nur Striche, eine Spittalerin erklärte ihre Sichtung wie folgt: „Es sah aus wie ein riesenlanger Zeppelin (wie ein beleuchterer Zug)“. Das Objekt soll gegen 21.45 Uhr über den Kärntner Nachthimmel gezogen sein. Doch was könnte es sein?

©Leser Ein länglicher heller Strich zog über den Nachthimmel.

Ein Meteorit ist es wohl nicht

Wir haben bei Kurt Anetzhuber von der Astronomischen Vereinigung Kärnten, Sternwarte Klagenfurt, nachgefragt. Zunächst einmal erklärt er, dass ein Meteorit aus dem Perseidenstrom auszuschließen ist, da die Sichtungen länger als einige wenige Sekunden dauerten. Eine seiner Vermutungen ist, dass es sich bei dem unbekannten Objekt um einen Satelliten handelt, ob Starlink oder nicht, ist derzeit nicht klar. Dazu erklärt der Experte: „Wenn eine Rakete in den USA startet, kann das eine derartige Leuchterscheinung auslösen. Satelliten sind einige Tage nach dem Aussetzen wie in einer Perlenschnur aneinandergereiht und erst dann verteilen sie sich. Da wird immer ein ganzes Geschwader ausgeschickt, die einzelnen Satelliten werden erst nach einigen Tagen positioniert.“

Wetterballon oder Spionageobjekt?

Doch auch ein Wetterballon könnte es gewesen sein. Das ist ein mit Helium gefüllter Gasballon, der Messgeräte von Wetterdiensten in die Atmosphäre bringt. „Die steigen in 20 bis 30 Kilometer Höhe und man bekommt durch sie Wetterdaten“, schildert Anetzhuber. Er betont, dass es sich vorerst nur um Spekulationen handelt. Denn auch ein militärisches Spionageobjekt kann nicht ausgeschlossen werden. In den nächsten Tagen wird es vermutlich eine endgültige Antwort auf das Rätsel um den „hellen Strich“ am Himmel geben.

©Leser | Ein heller Lichtstreif am Nachthimmel sorgte für Aufregung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.08.2026 um 08:08 Uhr aktualisiert