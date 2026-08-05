Abgang im Atrio: Naturkosmetikgeschäft schließt

Das ATRIO Villach verliert ein Geschäft: Der Kneipp-Shop wird Ende August seine Türen schließen. Der Kneipp-Shop hatte erst 2021 im ATRIO eröffnet und bot seither Badezusätze, Körperpflegeprodukte, Naturkosmetik sowie Gesundheits- und Well-being-Produkte an. Nun ist allerdings Schluss: Laut Aushang wird das Geschäft mit 29. August 2026 geschlossen. Auf dem Hinweisschild bedankt sich das Unternehmen bei seinen Kunden für ihre Treue. Gleichzeitig wird darauf verwiesen, dass das Sortiment weiterhin über den Online-Shop erhältlich ist. Bis zum letzten Verkaufstag läuft zudem ein Abverkauf.

Naturprodukte mit langer Tradition

Die Marke Kneipp blickt auf eine mehr als 130-jährige Unternehmensgeschichte zurück. Das Unternehmen entwickelt Bade-, Körperpflege- und Gesundheitsprodukte nach dem ganzheitlichen Naturkonzept von Sebastian Kneipp, das auf den fünf Säulen Pflanzen, Wasser, Bewegung, Ernährung und Balance basiert. Die Produkte werden in Deutschland entwickelt und in zahlreiche europäische sowie asiatische Länder exportiert. Warum der Standort im ATRIO aufgegeben wird und ob es bereits einen Nachfolger für die Geschäftsfläche gibt, ist derzeit noch nicht bekannt.