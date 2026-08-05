Sie rettete ein Leben am Ossiacher See: Jetzt wird die Helferin gesucht

Sekunden entschieden über Leben und Tod: Eine Frau erlitt am bikebeach am Ossiacher See einen Atem-Kreislauf-Stillstand. Weil eine Krankenschwester den Notfall sofort erkannte und handelte, konnte ihr Leben gerettet werden.

Michaela und und Michael Kopeinig vom Strandbuffet mit dem Defibrillator, der sich zur freien Entnahme im Bereich der Sitztische vor dem Bistro befindet.

Michaela und und Michael Kopeinig vom Strandbuffet mit dem Defibrillator, der sich zur freien Entnahme im Bereich der Sitztische vor dem Bistro befindet.

Für die meisten Badegäste war es ein ganz normaler Sommertag am bikebeach am Ossiacher See. Doch beinahe unbemerkt erlitt eine Frau in ihrem Liegestuhl einen Atem-Kreislauf-Stillstand. Dass sie heute auf dem Weg der Besserung ist, verdankt sie dem schnellen Handeln mehrerer Menschen.

Krankenschwester erkennt den Notfall

Eine zufällig anwesende Krankenschwester aus Deutschland bemerkte, dass etwas nicht stimmte, und schlug sofort Alarm, schildert die Stadt Villach. Zur gleichen Zeit machten Einsatzkräfte der Villacher Wasserrettung gerade Pause im Bistro am bikebeach. Sie griffen umgehend zum dort stationierten Defibrillator und begannen gemeinsam mit der Ersthelferin mit der Wiederbelebung.

Erfolgreiche Reanimation

Zum Einsatzteam gehörten die Einsatzstellenleiterin der Wasserrettung Villach, Christiane Erbert, ein Notfallsanitäter und ein Sanitäter. Auch die Wasserrettung Sattendorf stand im Einsatz. Neben dem Defibrillator kam auch Sauerstoff zum Einsatz, gleichzeitig wurde der Rettungsdienst verständigt. Und glücklicherweise war die Reanimation erfolgreich: Die Frau konnte gerettet werden.

Stammgast meldete sich später selbst

Besonders erfreulich: Die Frau, die regelmäßig Gast am bikebeach ist, konnte sich inzwischen selbst beim Bistro melden. Betreiberin Michaela Kopeinig erklärt: „„Wir sind unglaublich dankbar. Es haben alle zusammengeholfen. Die Frau ist Stammgast bei uns und hat mich schon angerufen. Sie befindet sich auf dem Weg der Besserung.“

Ersthelferin gesucht

Von wem jedoch jede Spur fehlt, ist die beherzte Krankenschwester, die die Rettungskette in Gang gesetzt und sofort geholfen hat. Villachs Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig sucht nun nach der Ersthelferin: „Wir würden uns sehr gerne persönlich für ihre Zivilcourage bedanken. Es zeigt sich: Wenn alle aufeinander schauen, kann man Leben retten.“ Sie bittet die Krankenschwester, sich per Telefon, auf Facebook oder per Mail bei ihr zu melden.

Defibrillatoren können Leben retten

Der Einsatz zeigt, wie wichtig öffentlich zugängliche Defibrillatoren sein können. Die Geräte führen den Anwender Schritt für Schritt durch die Wiederbelebung und geben nur dann einen Stromstoß ab, wenn dieser medizinisch notwendig ist. Sie können deshalb auch von Laien sicher verwendet werden.