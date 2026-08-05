Jetzt spricht KFC: Darum schließt die Filiale in Villach

Nach der überraschenden Ankündigung, die Villacher Filiale Mitte August zu schließen, äußert sich KFC nun zu den Hintergründen.

Erst im Oktober 2024 eröffnete Kentucky Fried Chicken (KFC) sein Restaurant am Villacher Hauptplatz – nun ist schon wieder Schluss. Wie berichtet, schließt die Filiale am 14. August ihre Türen. Gegenüber 5 Minuten erklärt KFC nun, warum der Standort aufgegeben wird.

Keine Wachstumschancen

„Wir überprüfen regelmäßig unser Restaurantportfolio im Zuge unserer Standortstrategie. In diesem Zusammenhang ist die Entscheidung für die Schließung gefallen“, erklärt KFC-Sprecherin Agnieszka Imsirovic im Gespräch mit 5 Minuten. Man sehe derzeit „an anderen Orten mehr Chancen für Wachstum“.

Fokus auf andere Regionen

In Kärnten jedoch anscheinend nicht. „Aktuell sind keine Neueröffnungen in Kärnten geplant“, so die Sprecherin. Stattdessen konzentriert sich das Unternehmen auf andere Regionen. Erst kürzlich wurden neue Restaurants in Graz und in der Linzer Innenstadt eröffnet, der Expansionskurs werde grundsätzlich fortgesetzt. Für heuer liege der Fokus aber auf einem neuen Standort in der Wiener Millennium City.

Zwei KFC-Filialen in Kärnten

Für Fans der Hähnchenkette bleiben damit nur noch die Kärntner Standorte in Klagenfurt und Spittal an der Drau. „Wir hoffen, dass die Gäste dort weiterhin unser KFC genießen können“, sagt Imsirovic.

Dank an die Villacher

Zum Abschied richtet das Unternehmen noch persönliche Worte an seine Gäste: „Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen Villacherinnen und Villachern, die uns besucht haben.“ Gleichzeitig hoffe man, dass viele die Filiale in den letzten beiden Wochen vor der Schließung noch weiter begleiten.

Schließung nach nicht einmal zwei Jahren

Die Filiale war erst im Oktober 2024 in das ehemalige McDonald’s-Lokal am Villacher Hauptplatz eingezogen. Knapp zwei Jahre später endet das Kapitel bereits wieder. Ein großes Schild im Schaufenster weist derzeit auf das bevorstehende Aus am 14. August hin. Wer in die Geschäftsflächen einziehen wird, ist derzeit noch nicht bekannt.