Neuer Standort: AMS Villach zieht noch im August um

Wo einst Betten und Matratzen verkauft wurden, werden schon bald Jobsuchende fleißig beraten werden. Noch im August zieht das AMS Villach in die ehemalige Betten-Reiter-Filiale in der Maria Gailer Straße ein.

Der neue AMS-Standort in der Maria Gailer Straße ist so gut wie fertig.

Der neue AMS-Standort in der Maria Gailer Straße ist so gut wie fertig.

Nach mehreren Monaten Umbau ist es nun bald so weit: Das AMS Villach übersiedelt mit 24. August 2026 an seinen neuen Standort in der Ludwig-Walter-Straße 53. Dort sollen Kundinnen und Kunden künftig von moderneren Räumlichkeiten, digitalen Services und einer übersichtlicheren Gestaltung profitieren.

Neues Kapitel nach monatelangem Umbau

Wie das AMS mitteilt, beginnt mit der Übersiedlung ein neues Kapitel. Der neue Standort soll nicht nur zeitgemäße Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter bieten, sondern auch die Betreuung der Kundinnen und Kunden erleichtern. Trotz des Umzugs bleiben die bisherigen Telefonnummern und Kontaktdaten unverändert.

Ehemalige Betten-Reiter-Filiale wurde umgebaut

Wie bereits berichtet, entsteht der neue Standort in der ehemaligen Betten-Reiter-Filiale an der Maria Gailer Straße. Seit dem vergangenen Sommer wurde das Gebäude umfassend umgebaut und erweitert. Nach Abschluss der Arbeiten stehen dort rund 4.000 Quadratmeter Nutzfläche zur Verfügung. Am neuen Standort werden künftig die Regionale Geschäftsstelle Villach sowie die ServiceLine des AMS Kärnten gemeinsam untergebracht. Durch die Zusammenlegung sollen Synergien genutzt und Abläufe vereinfacht werden, wie es seitens des AMS zu Baubeginn hieß.

Mehr Platz und moderne Ausstattung

Der bisherige Standort in der Trattengasse entsprach laut AMS nicht mehr den Anforderungen einer modernen Arbeitsmarktverwaltung. Im neuen Gebäude erwarten die Besucher unter anderem ein offener Eingangsbereich, moderne Wartezonen, ein barrierefreier Zugang sowie ein neu gestaltetes BerufsInfoZentrum (BIZ) für Bildungs- und Berufsberatung. Ziel sei es, die persönliche Betreuung mit zeitgemäßen Serviceangeboten zu verbinden.