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Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Motorradunfall und einen Sanitäter.
In Villach kam es heute zu einem Verkehrsunfall.
Villach
05/08/2026
Polizeimeldung

Wegen Sonneneinstrahlung: Auto erfasste Motorradfahrerin (52) in Villach

Eine 52-jährige Motorradfahrerin ist am Mittwoch gegen 11:45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Villach verletzt worden, wie die Landespolizeidirektion Kärnten berichtet.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(103 Wörter)
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Die Frau war auf dem Badstubenweg in westlicher Richtung unterwegs und wollte in den dortigen Kreisverkehr einfahren. Dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Auto einer 60-jährigen Lenkerin, die unmittelbar vor dem Motorrad nach links zu einem Lebensmittelgeschäft abbiegen wollte.

Motorradfahrerin begab sich selbst in das LKH

„Die 60-Jährige gab an, das Motorrad aufgrund der Sonneneinstrahlung nicht gesehen zu haben. Die 52-Jährige kam durch den Aufprall zu Sturz und begab sich nach der Unfallaufnahme selbstständig in das LKH Villach. Die durchgeführten Alko-Tests verliefen negativ“, schildert die Landespolizeidirektion Kärnten.

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