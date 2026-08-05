Wegen Sonneneinstrahlung: Auto erfasste Motorradfahrerin (52) in Villach

Eine 52-jährige Motorradfahrerin ist am Mittwoch gegen 11:45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Villach verletzt worden, wie die Landespolizeidirektion Kärnten berichtet.

Die Frau war auf dem Badstubenweg in westlicher Richtung unterwegs und wollte in den dortigen Kreisverkehr einfahren. Dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Auto einer 60-jährigen Lenkerin, die unmittelbar vor dem Motorrad nach links zu einem Lebensmittelgeschäft abbiegen wollte.

Motorradfahrerin begab sich selbst in das LKH

„Die 60-Jährige gab an, das Motorrad aufgrund der Sonneneinstrahlung nicht gesehen zu haben. Die 52-Jährige kam durch den Aufprall zu Sturz und begab sich nach der Unfallaufnahme selbstständig in das LKH Villach. Die durchgeführten Alko-Tests verliefen negativ“, schildert die Landespolizeidirektion Kärnten.