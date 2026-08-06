Villach, der Sommer und DU: Innenstadt bleibt auch nach dem Kirchtag in Feierlaune

Bereits ab Donnerstag, 6. August, erwartet Besucher ein abwechslungsreiches Programm aus Einkaufserlebnis, Kunst, Handwerk, Live-Musik und Open-Air-Kino, teilt die Stadt Villach in einer Aussendung mit.

Langer Einkaufsabend in der Lederergasse

Am Freitag, 7. August, lädt die Lederergasse unter dem Motto „Genuss, Kunst & Handwerk“ zum nächsten langen Einkaufsabend. Die teilnehmenden Geschäfte, Ateliers und Betriebe öffnen bis 21 Uhr ihre Türen und verwandeln die charmante Gasse in eine lebendige Einkaufs-, Kreativ- und Genussmeile. Besucher dürfen sich auf persönliche Begegnungen, besondere Produkte, individuelle Beratung, Kunst, traditionelles Handwerk und kulinarische Angebote freuen. Mit dabei sind Kidway, Marie Chantal Pipp, BirAmik, SoCa’s Atelier, das Stylingstudio Katzdobler, Sir Leder Michel, das teehaus, Herz & Pfote, der Kulturhof sowie vomFASS Villach.

„Villach Unplugged“

Gleichzeitig wird die gesamte Villacher Altstadt am Freitag, 7. August, und Samstag, 8. August, zur großen Freiluftbühne: Der Verein GEMMA veranstaltet bereits zum siebenten Mal das Villacher Straßenmusikfestival „Villach Unplugged“. Rund 30 Musiker und Ensembles sorgen auf fünf Plätzen für ein vielseitiges musikalisches Programm. Gespielt wird an beiden Tagen jeweils von 10 bis 13 Uhr sowie von 17 bis 21 Uhr. Das Spektrum reicht von Singer-Songwriter Musik über Folk, Blues und Country bis hin zu Pop, Rock und regionalen Musiktraditionen. Ein besonderes Highlight ist die „Open Stage“ am Samstagvormittag, teilt die Stadt weiter mit. Von 10 bis 13 Uhr können Musiker, Sänger und kreative Talente ihr Können vor Publikum präsentieren. Die Künstler spielen für freiwillige Spenden und Hutgeld – ganz im ursprünglichen Geist der Straßenmusik, heißt es weiter.

©GEMMA/Kampitsch Der Verein GEMMA veranstaltet bereits zum siebenten Mal das Villacher Straßenmusikfestival „Villach Unplugged“.

Filmgenuss unter freiem Himmel

Ab Donnerstag, 6. August, bis Dienstag, 25. August, lädt der Kinosommer Villach allabendlich in den stimmungsvollen Renaissance-Innenhof der Musikschule Villach in der Widmanngasse. Der Zugang ist barrierefrei, die Platzwahl frei, heißt es weiter vonseiten der Stadt Villach. Die Filmvorführungen finden bei jedem Wetter statt. Bei Regen stehen geschützte Plätze unter den Arkaden zur Verfügung; bei Bedarf werden kostenlos Regenponchos ausgegeben. Der Einlass beginnt jeweils eine Stunde vor Filmbeginn. Vorverkaufskarten sind um 7,50 Euro online sowie bei den Vorverkaufsstellen erhältlich. Die Abendkasse öffnet eine Stunde vor Filmbeginn, heißt es abschließend. Und das steht auf dem Programm für die nächsten Tage.

Kinosommer-Termine Donnerstag, 6. August: „Der Teufel trägt Prada 2“

Freitag, 7. August: „Vier minus drei“

Samstag, 8. August: „Ab durch die Mitte – Mit Vollgas durch Paris“

Sonntag, 9. August: „Minions & Monster“

Montag, 10. August: „BRUNO – Der junge Kreisky“

Dienstag, 11. August: „Der Teufel trägt Prada 2“

©zVG. Ab Donnerstag, 6. August, bis Dienstag, 25. August, lädt der Kinosommer Villach allabendlich in den stimmungsvollen Renaissance-Innenhof der Musikschule Villach in der Widmanngasse.