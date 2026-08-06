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/ ©FF St. Jakob im Rosental
Bild auf 5 Minuten zeigt einen Fassadenbrand.
In St. Jakob brannte es heute in der Nacht.
St. Jakob
06/08/2026
Brandeinsatz

Fassade brannte: Hausbesitzer verhinderte Ausbreitung, wurde verletzt

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags brannte es in St. Jakob. Fünf Feuerwehren wurden alarmiert.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(179 Wörter)
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Am 6. August 2026 wurden die Feuerwehren St. Jakob im Rosental, Frießnitz-Rosenbach, Maria Elend, Feistritz im Rosental und Rosegg um 1.55 Uhr zu einem Brandeinsatz nach St. Jakob alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im Terrassenbereich zu einem Brand der Fassade. Durch die enorme Hitzeentwicklung barst sogar eine Scheibe der Terrassenüberdachung.

Hausbesitzer wurde verletzt

Durch das beherzte Einschreiten des Hausbesitzers konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindert werden. Dabei zog er sich jedoch leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Roten Kreuz erstversorgt und anschließend zur weiteren Abklärung ins LKH Villach gebracht. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte wurde der betroffene Fassadenbereich geöffnet und der Brand mittels Wasser abgelöscht. Anschließend wurde der Bereich laufend mit der Wärmebildkamera kontrolliert, um versteckte Glutnester auszuschließen.

Fassade brannte: Hausbesitzer verhinderte Ausbreitung, wurde verletzt
©FF St. Jakob im Rosental |
In St. Jakob brannte…
Bild auf 5 Minuten zeigt einen Fassadenbrand.
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…eine Fassade.
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©FF St. Jakob im Rosental
Bild auf 5 Minuten zeigt einen Fassadenbrand.
©FF St. Jakob im Rosental

Atemschutztrupp im Einsatz

Parallel dazu ging ein Atemschutztrupp zur Kontrolle in das Wohnhaus vor. Im Anschluss wurde das Gebäude mittels Belüfter rauchfrei gemacht. Nach den abschließenden Aufräumarbeiten konnte der Einsatz beendet werden, und die Kräfte wieder abrücken.

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