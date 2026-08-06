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/ ©Christian Pober
Das Bild auf 5min.at zeigt den After Work Market in Villach.
Am 21. August findet wieder der After-Work-Market in Villach statt.
Villach
06/08/2026
Cool

70er & 80er Kult-Party: Feiern beim After Work Market in Villach

Bald findet der beliebte After Work Market in Villach wieder statt. Dieses Mal mit einem besonderen Motto.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(60 Wörter)
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Rein ins Wochenende und ab auf die Tanzfläche! Am Freitag, dem 21. August 2026, verwandelt sich der Hans-Gasser-Platz in Villach wieder in die gemütlichste und coolste Feierabend-Zone der Stadt. Zwischen dem Café Glück und dem Stern wartet von 17 bis 23 Uhr ein buntes Programm auf alle Party- und Genussfans.

Alle Infos:

  • Musik & Stimmung: DJ HEINZ Taxi Tänzer und Udo Wenders sorgen für die passenden Rhythmen und beste Stimmung.

  • Dresscode: Wir reisen in der Zeit zurück! Wer mag, wirft sich passend ins 70er- oder 80er-Jahre-Outfit.

  • Schmankerl & Bio: Regionaler Genuss pur mit Köstlichkeiten aus der Alpen-Adria-Region sowie Bio-Spezialitäten vom Biohof Moritsch.

  • Eintritt: Wie immer komplett frei!

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