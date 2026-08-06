70er & 80er Kult-Party: Feiern beim After Work Market in Villach

Bald findet der beliebte After Work Market in Villach wieder statt. Dieses Mal mit einem besonderen Motto.

Am 21. August findet wieder der After-Work-Market in Villach statt.

Am 21. August findet wieder der After-Work-Market in Villach statt.

Rein ins Wochenende und ab auf die Tanzfläche! Am Freitag, dem 21. August 2026, verwandelt sich der Hans-Gasser-Platz in Villach wieder in die gemütlichste und coolste Feierabend-Zone der Stadt. Zwischen dem Café Glück und dem Stern wartet von 17 bis 23 Uhr ein buntes Programm auf alle Party- und Genussfans.