Austro-Pop-Märchen: Kärntner bringt Buch und dazu passenden Song raus

Eine magische Zeitreise voller Musik, Liebe und Raum-Zeit-Chaos: Der Kärntner Dietmar Kazianka veröffentlicht sein erstes Buch. Passend dazu liefert er mit der Single „Vorbei“ den perfekten Austro-Pop-Soundtrack.

Mit einer einzigartigen Mischung aus Humor, Kärntner Mundart und fantastischem Abenteuer meldet sich der Finkensteiner Autor Dietmar Kazianka zu Wort. In seinem am 2. Juli 2026 im Eigenverlag erschienenen ersten Buch „SCHMÅLZ – Ein Austro Pop Märchen“ nimmt er die Leser mit auf eine magische Reise voller Liebe, Musik und Raum-Zeit-Chaos.

Um was geht es im Buch?

Im Mittelpunkt des humorvollen Fantasy-Romans steht Protagonist Diez mit seiner Coverband „Schmålz“ und ihre ganz großen Träume. Eigentlich hört Diez seit Jahrzehnten nur Sätze wie: „Der Sound will heutzutag‘ niemand mehr hören, ihr seids sowieso schon zu alt!“ Die Musiker geraten durch einen magischen Zufall plötzlich in einen Strudel aus Zeitreisen, katapultieren sich zurück in die 80er-Jahre, wo sie auf den Fürsten der Finsternis, das Zeitreisen-Kontroll-Amt, rosa Nebel, blaue Blitze und magische Mächte treffen. Neben Musiklegenden der 80er-Jahre begegnet Diez auch Claudia, der Liebe seines Lebens. Es wartet ein wahres Austro-Pop-Märchen, in dem die Kärntner Mundart auf humorvolle Art und Weise inklusive gesellschaftskritischer Seitenhiebe im Kampf gegen die Finsternis gefeiert wird.

Der passende Soundtrack auf Spotify & Co.

Das Besondere an dem Projekt: Kazianka liefert den passenden Soundtrack zu seinen Geschichten gleich mit. Die Single „Vorbei“ schlägt die Brücke zwischen Buch und Musik und entführt die Zuhörer direkt in den 80er-Jahre-Vibe des Romans.