18 Jahre „GEMMA“: Das war das Open-Air-Konzert am Villacher Rathausplatz

Der Villacher Rathausplatz hat sich am Dienstagabend in eine große Open-Air-Bühne verwandelt. Hunderte Besucherinnen und Besucher feierten dort den 18. Geburtstag des Vereins GEMMA.

Das abwechslungsreiche Programm bot regionale Künstlerinnen und Künstler sowie zahlreiche musikalische Höhepunkte. Bereits am Nachmittag stimmte das Tanzbüro Villach mit „Summer in the City – Samma in Villach“ auf das Konzert ein. Den musikalischen Auftakt gestaltete DJ Manic One, gefolgt von der Performance von Judith Lisa. Im Anschluss trat das Kärntner Duo SOLARJET auf. Als Höhepunkt des Abends brachte der Villacher Künstler BAC mit seinem Hit „Rosaroter Tee“ das Publikum zum Mitsingen und Mitfeiern.

„Es war beeindruckend…“

Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser zieht eine positive Bilanz: „Es war beeindruckend zu sehen, wie viele Menschen gemeinsam den Rathausplatz mit Leben gefüllt haben. Solche Veranstaltungen zeigen eindrucksvoll, wie vielfältig und lebendig unsere Stadt ist und welchen Stellenwert Kultur und Musik für das gesellschaftliche Miteinander haben. Mein Dank gilt allen Mitwirkenden, die diesen Abend möglich gemacht haben.“

Konzert für alle Generationen

Auch GEMMA-Vorsitzender Marc Germeshausen betont den Erfolg der Veranstaltung: „Unser Ziel war es, zum 18. Geburtstag von GEMMA ein Konzert für alle Generationen zu veranstalten. Genau das ist gelungen. Hunderte Besucherinnen und Besucher haben mit uns gefeiert und für eine großartige Atmosphäre gesorgt. Besonders freut es mich, dass wir regionalen Künstlerinnen und Künstlern eine Bühne bieten konnten. Ein herzliches Dankeschön gilt allen Partnern, Sponsoren, Helferinnen und Helfern sowie unserem Publikum. Ohne sie wäre ein solcher Abend nicht möglich.“ Das Gratiskonzert wurde vom Verein GEMMA organisiert und mit Unterstützung der Stadt Villach sowie des Landes Kärnten umgesetzt.