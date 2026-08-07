Neue Ausstellung in Villach zeigt Faszination des Tagliamento

In der Galerie Freihausgasse findet noch bis zum 29. August die neue Ausstellung von Herwig Turk statt: "Die vielen Leben des Tagliamento".

In der Galerie Freihausgasse in Villach gibt es eine neue Ausstellung

In der Galerie Freihausgasse in Villach gibt es eine neue Ausstellung

Seit Jahren erforscht Herwig Turk Flusslandschaften als komplexe Räume, in denen ökologische, gesellschaftliche und politische Prozesse aufeinandertreffen, teilt die Stadt Villach in einer Aussage. In dieser Ausstellung befasst sich der Künstler mit dem heute noch zumindest teilweise ökologisch intakten Wildflusssystem des Tagliamento.

Wildfluss hat unterschiedliche „Gesichter“

Der Fluss hat in seinem Lauf ganz unterschiedliche „Gesichter“ – er ist zugleich Naturreservat und Transitraum, Wildnis, industrielle Ressource und Naherholungsgebiet. Mit den ausgestellten Bildern und Objekten fängt der Künstler den komplexen Stoffwechsel eines Flusses ein und zeigt die Störungen, die durch menschengemachte Eingriffe entstehen. Er lädt die Besucher zu einer Auseinandersetzung über die aktuelle Bedeutung von Schutz und Nutzung ökologischer Systeme ein. heißt es weiter.

Ausstellung von Herwig Turk Was? Herwig Turk – die vielen Leben des Tagliamento Wo? Galerie Freihausgasse Bis 29. August Weitere Termine: Mittwoch, 12. August 2026, 9.30 Uhr Führung mit Jasmine R. Mayer Samstag, 22. August 2026, 10 – 13 Uhr, OFFENES ATELIER: Für Familien,

Einzelbesucher und Gruppen mit Jasmine R. Mayer.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.08.2026 um 11:43 Uhr aktualisiert