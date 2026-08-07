Besondere Auszeichnung: Villacher Holzbetrieb erhielt Stadtwappen

Der Traditionsbetrieb Holz Graf wurde mit dem Villacher Stadtwappen geehrt. Trotz digitaler Trends setzt der Betrieb auch künftig auf persönliche Beratung.

Die Firma Holz Graf wurde mit dem Villacher Stadtwappen geehrt. „Wir sind voller Stolz, dass die Arbeit der letzten 30 Jahre seitens der Stadt mit dieser Auszeichnung so wertgeschätzt wird“, erklärt das Unternehmen gegenüber 5 Minuten.

Über 50 Jahre in der Region

Die Historie des Unternehmens reicht weit zurück: Gegründet im Jahr 1975 in der Villacher Freihausgasse, stand der Betrieb einst vor einer ungewissen Zukunft. Da die Familie Graf keinen Nachfolger fand, übernahm der damalige Mitarbeiter Günther Mavrin 1996 die Regie.

Wandel in den kommenden Jahren

Auch für die kommenden Jahrzehnte ist der Kurs bereits abgesteckt. Die Nachfolge sichert ein interner Mitarbeiter, der den Betrieb Ende 2027 laut Angaben der Firma übernehmen soll. Ebenso betont Holz Graf ausdrücklich, dass trotz des digitalen Wandels hin zu Internet, KI und Social Media das persönliche Gespräch sowie die Kundenerwartungen weiterhin an erster Stelle stehen.