Abzocke in Villach: 23-Jähriger fällt auf Betrüger herein und verliert hunderte Euro

In Villach gaben sich zwei mutmaßliche Betrüger als mittellose Reisende aus. Ein 23-Jähriger fiel auf einen gefälschten Überweisungsbeleg herein und verlor mehrere hundert Euro.

In Villach wurde ein 23-jähriger Mann Opfer eines Betrugs. Am Freitag sprachen ihn zwei bislang unbekannte Männer Mitte 20 auf einem Parkplatz an. Die Täter sprachen Englisch mit irischem Akzent und baten den jungen Mann darum, für sie Bargeld abzuheben.

Kein Geld für die Reise?

„Sie gaben an, auf der Rückreise von Udine nach Irland zu sein und dabei ihre Brieftasche verloren zu haben. Das Geld würden sie ihm umgehend auf sein Bankkonto zurücküberweisen“, schildert die Landespolizeidirektion Kärnten.

Falsche Überweisung

Um die Echtheit der Transaktion vorzutäuschen, zeigten die beiden Männer dem 23-Jährigen auf einem Mobiltelefon einen vermeintlichen Überweisungsvorgang. Daraufhin hob das Opfer mehrere hundert Euro ab und übergab die Summe an die Unbekannten. Erst bei einer späteren Überprüfung im Internet stellte sich heraus, dass die gezeigte Überweisung offenbar gefälscht war. Die Täter waren mit einem silberfarbenen PKW unterwegs. Weitere Ermittlungen werden geführt.