Faaker See: Kostenlose Schwimmbojen für mehr Sicherheit

Als Pilotprojekt bietet die Stadt am panoramabeach in Drobollach ab sofort kostenlose Schwimmbojen zum Ausleihen an.

Im Ernstfall dienen die Bojen als lebensrettende Auftriebshilfe. Unterstützt wird die Initiative von der Wiener Städtische Versicherung, teilt die Stadt Villach in einer Aussendung mit.

„Eine Schwimmboje kann Leben retten“

Es sind dramatische Fälle, die manchmal leider tödlich enden: Schwimmer überschätzen ihre Fähigkeiten oder erleiden einen medizinischen Notfall: „Eine Schwimmboje kann Leben retten. Mit diesem kostenlosen Angebot möchten wir das Sicherheitsbewusstsein stärken und möglichst viele Menschen dazu motivieren, beim Schwimmen eine Boje mitzunehmen“, sagt Bäderreferentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig.

Und so funktioniert’s

Die kostenlose Leihe funktioniert wie folgt: Zum Start der Aktion sind am panoramabeach am Faaker See kostenlose Leihbojen vorrätig. Schwimmer können die Bojen gerne entnehmen, verwenden und nach Gebrauch wieder zurückgeben. „Wir appellieren an die Ehrlichkeit der Benutzer:innen. Bojen, die nicht zurückgegeben werden,könnten im Ernstfall eine Lebensrettung verhindern“, sagt Vizebürgermeisterin Katholnig. Die Bojen können direkt bei der Badeaufsicht ausgeliehen werden. Im kommenden Jahr wird die Aktion auf weitere Bäder der Stadt ausgerollt.

„Mehr Sicherheit an Kärntens Seen“

Angeschafft wurden die Bojen in Kooperation mit der Wiener Städtischen Versicherung. „Mit den kostenlosen Leihbojen unterstützen wir eine Initiative, die die Sicherheit beim Schwimmen erhöht und das Bewusstsein für verantwortungsvolles Verhalten am Wasser stärkt. Als verlässliche Partnerin leisten wir damit gerne einen Beitrag zu mehr Sicherheit an Kärntens Seen“, sagt Ferdinand Bucher, Landesdirektor der Wiener Städtischen Versicherung Kärnten und Osttirol.

Wasserrettung empfiehlt Schwimmbojen

Auch die Wasserrettung Villach empfiehlt Schwimmbojen. „Eine Notsituation im Wasser kann alle treffen, junge Menschen genauso wie Senior:innen“, sagt Christiane Erbert, Einsatzstellenleiterin der Wasserrettung Villach. Viel-Schwimmern rät Erbert zur Anschaffung einer eigenen Boje. „Sie beeinträchtigt das Schwimmen nicht und Personen sind im Wasser besser sichtbar.“