Supernova Villach wächst: 90 Prozent der Flächen bereits vermietet

Rund einen Monat vor dem ersten Geburtstag am 18. September 2026 zieht die Supernova Villach eine positive Zwischenbilanz.

Knapp ein Jahr ist es her, als die Supernova Villach eröffnete.

Knapp ein Jahr ist es her, als die Supernova Villach eröffnete.

Seit der Eröffnung im September 2025 ist die Zahl der Betriebe von 20 auf 26 gestiegen. Damit sind aktuell rund 90 Prozent der insgesamt 22.089 Quadratmeter großen Fläche belegt.

Neueröffnung Beautycenter in der Supernova

In den vergangenen Monaten bereicherten unter anderem Marken wie Dubai Essence – Perfume by Jiwan, Holzart Lederfashion, Rosa – more than fashion, Singer HomeStyling, Visem und das Café Tavolino den Standort. Ende Mai folgte mit dem Fitnessstudio SpeedFit ein starker Frequenzbringer im Freizeit- und Gesundheitsbereich. Bereits Anfang September steht die nächste Eröffnung an: Mit der J’Elle Beauty Lounge zieht ein Beautycenter samt Friseursalon in das zweite Obergeschoss.

Knapp 100 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen

Seit der Eröffnung entstanden im Einkaufszentrum knapp 100 zusätzliche Arbeitsplätze. Insgesamt zählt der gesamte Standort mittlerweile rund 150 Beschäftigte. „Wir bauen seit der Eröffnung auf einer guten Basis auf, erweitern den Mietermix und gewinnen neue Frequenzbringer, um Supernova Villach als Einkaufs- und Begegnungsort für Villach und die Region zu etablieren“, erklärt Petra Michelatsch, Geschäftsführerin der Supernova Group.

Nachhaltige Investitionen

Die Supernova Villach ist das erste erfolgreich revitalisierte Projekt aus dem Portfolio ehemaliger kika- und Leiner-Standorte in Österreich, wird in einer Aussendung seitens des Unternehmens mitgeteilt. Auch infrastrukturell wurde nachgerüstet: Eine neue Photovoltaikanlage mit 57 Kilowatt-Peak steigert den Selbstversorgungsgrad des Centers. Anfang Oktober folgt zudem eine optische Auffrischung der Außenfassaden und des Vordachs des angrenzenden Fachmarktzentrums.

Geburtstagsfeier am 18. September

Für die verbleibenden 800 Quadratmeter im zweiten Obergeschoss laufen derzeit Vermarktungsgespräche mit potenziellen Mietern, heißt es weiter. Am 18. September feiert das Center seinen ersten Geburtstag: Von 13 bis 17 Uhr erwartet die Besucher ein Programm mit Überraschungen vor Ort.