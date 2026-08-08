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/ ©Martina Albel
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Athlet des LC Villach.
Athlet Matthias Altenberger erzielte die beste Leistung für den LC Villach über 100 Meter.
Villach
08/08/2026
Matthias Altenberger

LC Villach-Athlet sprintet zu neuer Bestzeit

Im Rahmen der Kärntner Langstaffelmeisterschaften fand gestern in Klagenfurt das 2. KLC Meeting statt.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(74 Wörter)
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 Die beste LC Villach Leistung des Tages erzielte Matthias Altenberger über 100 Meter. Der U18 Europameisterschaftsteilnehmer über 400 Meter von Rieti gewann das Rennen in starken 11,27 Sekunden und verbesserte seine bisherige persönliche Bestleistung von 11,72 Sekunden deutlich um 0,45 Sekunden.

Weitere Top-Leistungen

Vereinskollege Fabian Graßl belegte über 100 Meter mit 11,65 Sekunden den zweiten Platz. Amelie Tiffner vom LC Villach gewann den 100 Meter Bewerb der Frauen in 14,54 Sekunden, teilt der Verein mit.

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