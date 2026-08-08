/ ©Martina Albel
LC Villach-Athlet sprintet zu neuer Bestzeit
Im Rahmen der Kärntner Langstaffelmeisterschaften fand gestern in Klagenfurt das 2. KLC Meeting statt.
Die beste LC Villach Leistung des Tages erzielte Matthias Altenberger über 100 Meter. Der U18 Europameisterschaftsteilnehmer über 400 Meter von Rieti gewann das Rennen in starken 11,27 Sekunden und verbesserte seine bisherige persönliche Bestleistung von 11,72 Sekunden deutlich um 0,45 Sekunden.
Weitere Top-Leistungen
Vereinskollege Fabian Graßl belegte über 100 Meter mit 11,65 Sekunden den zweiten Platz. Amelie Tiffner vom LC Villach gewann den 100 Meter Bewerb der Frauen in 14,54 Sekunden, teilt der Verein mit.
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