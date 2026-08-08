Hohe Strafen drohen: Grillen an der Gail weiterhin verboten

Die Trockenheit in Kärnten ist auch weiterhin vorhanden. Seit längerer Zeit gilt ein Verbot von offenem Feuer in Wald und Waldnähe.

Nachdem es in den vergangenen Wochen so gut wie nicht geregnet hat, ist dieses Verbot auch weiterhin aufrecht. Das gilt auch für den Grillplatz an der Gail.

Hohe Waldbrandgefahr

„Bitte haltet euch daran, aufgrund der Trockenheit besteht sehr hohe Waldbrandgefahr! Außerdem drohen bei Missachtung hohe Strafen“, heißt es seitens der Stadt Villach. Die Regelung gilt bis auf Widerruf.

Hohe Strafen

Wer sich nicht daran hält, muss mit empfindlichen Konsequenzen rechnen: Es drohen Bußgelder von bis zu 7.270 Euro sowie in besonders schwere Fällen bis zu vier Wochen Haft. Verboten ist nicht nur offenes Feuer, sondern auch alles, was raucht, glimmt oder brennbar ist, etwa Pyrotechnik, Feuerwerk oder andere feuergefährliche Stoffe.