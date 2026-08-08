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/ ©Fotomontage Canva/Stadt Villach
Das Bild auf 5min.at zeigt einen durchgestrichenen Griller und den Grillplatz an der Gail.
Das Grillen beim Grillplatz an der Gail ist weiterhin verboten.
Villach
08/08/2026
Waldbrandgefahr

Hohe Strafen drohen: Grillen an der Gail weiterhin verboten

Die Trockenheit in Kärnten ist auch weiterhin vorhanden. Seit längerer Zeit gilt ein Verbot von offenem Feuer in Wald und Waldnähe.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(125 Wörter)
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Nachdem es in den vergangenen Wochen so gut wie nicht geregnet hat, ist dieses Verbot auch weiterhin aufrecht. Das gilt auch für den Grillplatz an der Gail.

Hohe Waldbrandgefahr

„Bitte haltet euch daran, aufgrund der Trockenheit besteht sehr hohe Waldbrandgefahr! Außerdem drohen bei Missachtung hohe Strafen“, heißt es seitens der Stadt Villach. Die Regelung gilt bis auf Widerruf.

Hohe Strafen

Wer sich nicht daran hält, muss mit empfindlichen Konsequenzen rechnen: Es drohen Bußgelder von bis zu 7.270 Euro sowie in besonders schwere Fällen bis zu vier Wochen Haft. Verboten ist nicht nur offenes Feuer, sondern auch alles, was raucht, glimmt oder brennbar ist, etwa Pyrotechnik, Feuerwerk oder andere feuergefährliche Stoffe.

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