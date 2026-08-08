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Bild auf 5min.at zeigt einen E-Scooter auf einer Wiese.
Heute zu Mittag stürzte eine Frau betrunken mit einem E-Scooter.
Villach
08/08/2026
Unfall

Betrunken auf E-Scooter: 62-Jährige stürzt und prallt gegen Auto

Eine 62-Jährige stürzte heute Mittag mit ihrem E-Scooter. Ein Alkotest war positiv.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(61 Wörter)
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Am 8. August, mittags, kam eine 62-Jährige in Villach mit ihrem sitzbaren E-Scooter aus Eigenverschulden zu Sturz und beschädigte dabei auch ein geparktes Auto.

Alkotest verlief positiv

Ein Alkotest verlief positiv. Die Verunfallte musste schließlich mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in das LKH Villach gebracht werden.

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