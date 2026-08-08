Betrunken auf E-Scooter: 62-Jährige stürzt und prallt gegen Auto

Eine 62-Jährige stürzte heute Mittag mit ihrem E-Scooter. Ein Alkotest war positiv.

Heute zu Mittag stürzte eine Frau betrunken mit einem E-Scooter.

Heute zu Mittag stürzte eine Frau betrunken mit einem E-Scooter.

Am 8. August, mittags, kam eine 62-Jährige in Villach mit ihrem sitzbaren E-Scooter aus Eigenverschulden zu Sturz und beschädigte dabei auch ein geparktes Auto.

Alkotest verlief positiv

Ein Alkotest verlief positiv. Die Verunfallte musste schließlich mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in das LKH Villach gebracht werden.