Mit viel Herz & PS: Große Konvoifahrt schenkt Kindern reine Freude

Wenn glänzender Chrom, dröhnende Motoren und große Herzen aufeinandertreffen, ist es wieder so weit: Die Mission Teddybär ist wieder unterwegs.

Am heutigen Samstag, dem 8. August 2026, verwandelt sich das Bauernmarktgelände in Faak am See in den Schauplatz der Aktion „Mission Teddybär 1.4 – Trucker mit Herz“. Ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie sowie eine große Sternfahrt stehen am Plan.

Um 12 gings los

Bereits ab 9.30 Uhr öffnete das Veranstaltungsgelände seine Pforten. Ein erster akustischer und optischer Höhepunkt kündigte sich um 10 Uhr an, wenn der imposante LKW-Konvoi auf dem Gelände eintrifft. Um 12 Uhr starteten die schwer beladenen Brummis gemeinsam mit den „Bikern mit Herz – Kärnten“ zur traditionellen Sternfahrt. Die Route führt die rollenden Kolosse von Faak am See über Egg, Rosegg, Frög, Mühlbach, St. Jakob im Rosental und Ledenitzen zurück zum Ausgangspunkt. Entlang der Strecke werden zahlreiche Zaungäste erwartet, um den Fahrern und ihren Beifahrern zuzuwinken.

Die Geschichte dahinter

Aus dem Herzenswunsch eines beeinträchtigten Klagenfurter Jungen im Januar 2014 ist im Laufe der Jahre eine echte Erfolgsgeschichte entstanden. Auch dieses Jahr rollten die „Trucker mit Herz“ wieder an, um Kindern, ob mit oder ohne Beeinträchtigung, bei einer gemeinsamen Fahrt im LKW-Konvoi unvergessliche Augenblicke zu schenken. Auch abseits der Straße wird den Besuchern einiges geboten. Neben kulinarischer Verpflegung vom Grill warten zahlreiche Mitmach-Stationen: Die Fahrschule Sommer ermöglicht Testfahrten in einem echten Fahrschul-LKW, während die Feuerwehr Mörtschach zum Bierkistensteigen lädt. Schwindelfreie können das Gelände aus einem Autokran mit Personenkorb von oben betrachten.

Bobbycar-Rennen

Für die jüngsten Gäste gibt es ein Bobbycar-Rennen unter dem Motto „Kids gegen Trucker“, Kinderschminken sowie Malaktionen. Auch Einsatzorganisationen wie das Rote Kreuz (mit einer Blutspendeaktion) und der Samariterbund präsentieren sich vor Ort. Nach dem Luftballonsteigen um 16.30 Uhr geht die Veranstaltung ab 17 Uhr in den Abendbereich über. Die Band „Rush-Hour“ sorgt für die musikalische Untermalung, ehe eine Lichtershow der beteiligten Trucks den Tag optisch abrundet. Durch den gesamten Tag führt das Team von MV Ton. Der Eintritt zur Veranstaltung ist kostenlos, das Event findet bei jeder Witterung statt.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.08.2026 um 17:19 Uhr aktualisiert