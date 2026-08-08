Villacher erhielt Besuch von seinen Lebensrettern

Sie brachten aber keine guten Nachrichten aus ihrer Wahlheimat mit. Zur Erinnerung: Wie 5 Minuten exklusiv berichtete, hatte sich der Villacher bei einem Besuch in Madagaskar bei einem Ausflug am Unterschenkel verletzt und hatte dringend Hilfe benötigt. Dazu wurde er von einem Bekannten, der ihn in das Land eingeladen hatte, hilflos und ohne Geld zurückgelassen.

Er brachte aber keine guten Nachrichten mit

Da kam dann Schulz ins Spiel. Er bezahlte für den Villacher, dessen Zustand sich lebensgefährlich verschlechtert hatte, den Aufenthalt im Spital und rettete ihm so wohl das Leben. Immer wieder, wenn der pensionierte ÖBB-Bahnhofsvorstand mit seiner Frau in Österreich zu tun hat, besucht er auch den Villacher und brachte keine guten Nachrichten mit: „Nach einem Regierungswechsel wurde das Spital, in dem ich versorgt wurde, geschlossen, die Ärzte entlassen. Sie arbeiten jetzt auf eigene Faust und Rechnung in einer kleinen Baracke weiter“, hat mir der Edi traurig berichtet, schildert Melcher in einem Gespräch mit 5 Minuten.

©KK | Der Villacher erhielt Besuch von seinem Lebensretter. ©KK ©KK

Medikamente für Madagaskar kaufen

Der Niederösterreicher hatte seine spätere Frau bei einem Segelturn nach Madagaskar kennen und lieben gelernt und wanderte schließlich in ihr Land aus. Dort betreiben die beiden jetzt eine Fremdenpension. Immer wieder kommt das Ehepaar auch zur medizinischen Untersuchung nach Österreich. Auch um dringend in Madagaskar benötigte Medikamente einzukaufen. Melcher: „Er hat bereits sechs Koffer voll davon, das kostet im Flugzeug Aufpreis, aber es ist ihm egal, Hauptsache, er kann dort den kranken Menschen helfen.“ Melcher benutzte den mehrtägigen Aufenthalt seiner Freunde in Villach dazu, ihnen seine Heimat zu präsentieren. Dabei war auch ein Ausflug nach Bleiberg, in die „Terra Mystika“. „Auch auf den Monte Lussari bei Tarvis haben wir eine Tour unternommen und natürlich rund um den Wörthersee. Leider sind sie schon wieder weg, aber sie versprachen, bald wiederzukommen, schon wegen der tollen Zugfahrt mit der Koralmbahn“, schmunzelt der Villacher.