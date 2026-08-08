Unfall in St. Jakob: 19-Jähriger verletzt

Am heutigen Nachmittag kam es bei St. Jakob im Rosental zu einem Unfall. Ein 19-Jähriger wurde dabei verletzt.

Bei einem Unfall wurde ein 19-Jähriger heute verletzt.

Bei einem Unfall wurde ein 19-Jähriger heute verletzt.

Eine 25-jährige Autofahrerin wollte am Samstagnachmittag auf der B 85 bei St. Jakob im Rosental nach links abbiegen. Dafür verlangsamte sie ihre Fahrt. Ein nachfolgender, 19-jähriger Motorradfahrer bemerkte das Manöver zu spät.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Beim Versuch auszuweichen, krachte der Biker erst in das Auto der Frau und anschließend seitlich in einen entgegenkommenden Pkw. Der 19-Jährige stürzte und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nach der Notarztversorgung flog ihn der Rettungshubschrauber ARA 3 ins LKH Villach.