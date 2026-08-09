Ohne Führerschein: Alko-Lenker (16) kracht mit Moped gegen Zaun

In der Nacht auf Sonntag kam es in Afritz am See (Bezirk Villach Land) in Kärnten zu einem Mopedunfall. Ein 16-Jähriger prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen Zaun. Sein 15-jähriger Mitfahrer wurde dabei verletzt

Kurz nach Mitternacht kam es am Sonntag, 9. August, auf einer Gemeindestraße im Bezirk Villach-Land zu einem Unfall mit einem Moped. Ein 16-jähriger Mopedlenker war gemeinsam mit einem 15-jährigen Burschen unterwegs. Im Auslauf einer Rechtskurve kam der Jugendliche mit dem Moped von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Zaun.

15-Jähriger ins Krankenhaus gebracht

Bei dem Unfall wurde der 15-jährige Mitfahrer verletzt. Die Rettung brachte den Jugendlichen zur weiteren Behandlung in das LKH Villach. Beim 16-jährigen Lenker wurde anschließend ein Alkotest durchgeführt. Dieser verlief positiv. Wie die Polizei zudem feststellte, besitzt der 16-Jährige keine gültige Lenkberechtigung für das von ihm gelenkte Motorfahrrad. Der Jugendliche wird wegen der entsprechenden Übertretungen angezeigt.