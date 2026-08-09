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Foto auf 5min.at zeigt das LKH Villach bei Nacht.
Betrunkene Lenkerin kracht in Villach-Land mit Leihwagen gegen Laterne und Zaun.
Nötsch
09/08/2026
Nächtlicher Unfall

Betrunken mit Leihwagen unterwegs, dann krachte es

In der Nacht auf Sonntag kam eine 36-Jährige in Nötsch im Bezirk Villach-Land mit einem Leihwagen von der Straße ab. Die Lenkerin war alkoholisiert und wurde ins Krankenhaus gebracht.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(130 Wörter)
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Gegen Mitternacht kam es am Sonntag auf der Bleiberger Landesstraße L35 zu einem Verkehrsunfall. Eine 36-jährige Frau aus dem Bezirk Villach-Land war mit einem Leihwagen unterwegs, als sie in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Dabei überfuhr die Lenkerin eine Straßenlaterne und beschädigte außerdem einen Zaun. Erst rund 150 Meter später kam das Fahrzeug zum Stillstand.

Lenkerin verletzt ins Krankenhaus gebracht

Die 36-Jährige wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Nach der Erstversorgung brachte sie die Rettung zur weiteren Behandlung ins LKH Villach. Ein bei der Lenkerin durchgeführter Alkotest verlief positiv. Die Polizei nahm der Frau daraufhin den Führerschein vorläufig ab. Auch die Feuerwehr Nötsch stand bei dem nächtlichen Einsatz im Einsatz.

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