Gastro-Erfolg mit Familien-Vibe: So feierte das „Stern“ gestern sein Jubiläum

Wir haben mit den beiden Chefs Andreas und Martin über die emotionale Feiernacht, ihre Erfolgsgeschichte und den besonderen Villacher „Vibe“ gesprochen.

Feierstimmung am Hans-Gasser-Platz

Wer gestern Abend am Hans-Gasser-Platz vorbeikam, konnte die ausgelassene Stimmung gar nicht verfehlen: Zahlreiche Stammgäste, Wegbegleiter, Freunde und Gastro-Fans kamen zusammen, um mit dem „Stern“-Team auf ein ganz besonderes Jubiläum anzustoßen. Seit genau zehn Jahren ist das Lokal an diesem Standort verankert – und steuert zeitgleich im großen Stil auf sein 25-jähriges Bestehen zu.

Die Anfänge: Vom Quereisteiger zum Kult-Lokal

Die Wege der beiden Gründer könnten kaum unterschiedlicher sein: Während Andreas eine klassische Gastro-Ausbildung mit HBLA und Auslandserfahrung mitbrachte, schlitterte Martin eher zufällig in die Branche. „Ich habe eigentlich BWL studiert und mir nebenbei beim Kellnern Geld dazuverdient. Irgendwann stand ich vor der Wahl: Studium weiterführen oder selbstständig machen. Ich wollte einfach etwas im Leben erschaffen“, erinnert sich Martin. Begonnen hat alles 2002 mit dem ersten Lokal in Graz, kurz darauf folgte der Standort am Villacher Kaiser-Josef-Platz. Der Meilenstein, der gestern gebührend gefeiert wurde, folgte 2016 mit dem Umzug an den Hans-Gasser-Platz – dem ersten eigenen Objekt auf eigenem Grund und Boden. „Das war ein extrem emotionaler Moment, weil wir da etwas wirklich Eigenes geschaffen haben“, blickte das Duo während der gestrigen Feierlichkeiten zurück.

Zusammenhalt als Erfolgskonzept

Wer 25 Jahre lang gemeinsam einen Betrieb führt, kennt alle Höhen und Tiefen. Für Andreas und Martin war der Zusammenhalt jedoch nie eine Frage: „Wir kennen uns in- und auswendig und wissen genau, wie der andere tickt. Uns verbindet von Tag eins an dasselbe Ziel: Qualität zu bieten, einen guten Betrieb aufzubauen und einfach nah an den Leuten zu sein.“ Auch wenn sich die Rahmenbedingungen in der Gastronomie über die Jahre veränderten, blieb die Philosophie dieselbe: Den Gästen eine Wohlfühloase mit fairer Preis-Leistung zu bieten. „Die Menschen sollen nicht nur einmal im Monat zum Essen kommen können, sondern sich freuen, mehrmals die Woche bei uns vorbeizuschauen.“

Ein Team wie eine Familie

Dass gestern bis spät in die Nacht gelacht, angestoßen und gefeiert wurde, lag nicht zuletzt an der eingespielten Truppe hinter den Kulissen. Viele Mitarbeiter – wie Restaurantleiterin Lena oder Küchenchef Christopher – sind bereits seit über einem Jahrzehnt mit an Bord. „Wir sind wie eine große Familie. Das spüren nicht nur wir im Arbeitsalltag, sondern vor allem die Gäste. Egal ob Stammgast oder Tourist: Wer zu uns hereinspaziert, spürt diesen besonderen Vibe sofort.“ Nach dieser gelungenen Jubiläumsnacht steht für Villach fest: Auf die nächsten Jahre im „Stern“ darf man sich schon jetzt freuen!