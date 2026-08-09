Tierheim Villach: Wer vermisst seine Katze oder sucht ein neues Familienglied?

Im Tierheim Villach hoffen aktuell viele Fellnasen auf ein Wunder in Form eines liebevollen neuen Zuhauses.

Viele süße Tiere warten im Tierheim Villach auf ein Plätzchen.

Viele süße Tiere warten im Tierheim Villach auf ein Plätzchen.

Im Tierheim Villach ist aktuell wieder einiges los: Gleich vier aufgefundene Katzen warten derzeit darauf, von ihren eigentlichen Besitzern wieder in die Arme geschlossen zu werden. Zeitgleich hoffen eine verschmuste Mieze und zwei neugierige Nachwuchs-Kaninchen auf ein neues, liebevolles Für-immer-Zuhause.

Wer vermisst diese Fundkatzen?

Solltest du der Besitzer einer der folgenden Samtpfoten sein oder Hinweise auf die Halter geben können, melde dich bitte direkt im Tierheim Villach unter 04242 / 54125:

Kater aus Arriach: Dieser männliche, unkastrierte Kater wurde am 28. Juli 2026 in Arriach gefunden.

Dieser männliche, unkastrierte Kater wurde am 28. Juli 2026 in Arriach gefunden. Katze aus Deutschgriffen: Die weibliche Mieze wurde am 4. August 2026 in Deutschgriffen aufgegriffen.

Die weibliche Mieze wurde am 4. August 2026 in Deutschgriffen aufgegriffen. Katze aus Wachsenberg: Am 5. August 2026 wurde diese Kätzchen in Wachsenberg (Gemeinde Feldkirchen) entdeckt.

Am 5. August 2026 wurde diese Kätzchen in Wachsenberg (Gemeinde Feldkirchen) entdeckt. Kater aus Unterwouan: Dieser unkastrierte Kater wurde am 6. August 2026 in Unterwouan gefunden.

©Tierheim Villach | Kennst du den Besitzer? ©Tierheim Villach | Kennst du den Besitzer? ©Tierheim Villach | Kennst du den Besitzer? ©Tierheim Villach | Kennst du den Besitzer?

Diese Bewohner suchen ein neues Zuhause

Schmusige Kätzchen-Dame „Rose“: Rose (geboren am 22. April 2022) ist eine liebe, dreifärbige Katze, die jede Streicheleinheit in vollen Zügen genießt. Die sanfte Samtpfote wünscht sich ein ruhiges Zuhause mit Freigang. Wichtig: Aufgrund von Harnsteinen benötigt Rose spezielles Futter. Wer schenkt ihr ein gemütliches Plätzchen?

©Tierheim Villach Kätzchen-Dame Rose freut sich auf ein neues Zuhause.

Süßes Kaninchen-Duo: Zwei neugierige, weibliche Jungtiere (geboren am 13. Mai 2026) halten Ausschau nach echten Tierfreunden. Die beiden Langohren sind an Außenhaltung gewöhnt und werden ausschließlich paarweise in ein artgerechtes Zuhause vermittelt.

©Tierheim Villach Ein süßes Kaninchen-Duo wartet auf dich.