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Ein Bild auf 5min.at zeigt die Mannschaft des ASKÖ Hockey Villach.
Der VAS Villach fordert am heutigen Sonntag die HSC Eagles Poggersdorf.
Villach
09/08/2026
Gratulation!

8:1 in Spittal: ASKÖ Villach steht kurz vor dem Finaleinzug

ASKÖ Villach feierte in Spittal einen 8:1-Erfolg und liegt in der Serie mit 2:0 voran. Am heutigen Sonntag geht es weiter.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(138 Wörter)
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Der ASKÖ Villach bleibt im Halbfinale auf Kurs: Die Draustädter setzten sich auch im zweiten Spiel der Best-of-five-Serie souverän durch. Auswärts bei den Ultras Spittal feierte das Team einen 8:1-Sieg und damit liegt die Serienführung bei 2:0. Bereits im ersten Drittel stellten die Gäste die Weichen früh auf Sieg und gingen mit einer komfortablen 4:0-Führung in die Pause. Überragender Mann der Partie war Heu mit einem Dreierpack, auch Feldbaumer trug sich doppelt in die Torschützenliste ein. Den Ehrentreffer erzielte Berger im zweiten Spielabschnitt.

VAS Villach startet am Sonntag

Unterdessen beginnt am heutigen Sonntag (9. August) auch die zweite Halbfinal-Serie, die witterungsbedingt etwas später startet. Der VAS Villach empfängt um 18 Uhr in der Alpen Arena die HSC Eagles Poggersdorf zum ersten Aufeinandertreffen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.08.2026 um 16:44 Uhr aktualisiert
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