14-Jährige vermisst: Villacherin geht Müll rausbringen, kehrt nicht zurück

Die 14-jährige Carolina aus Villach wird seit Sonntagmittag vermisst. Sie wollte lediglich den Müll vor dem Haus entsorgen, kehrte danach aber nicht mehr zurück.

Große Sorge um ein 14-jähriges Mädchen aus dem Bereich Untere Fellach in Villach: Das Mädchen ging am Sonntag gegen Mittag vor die Tür, um den Müll hinauszubringen. Zuvor teilte sie ihren Eltern noch mit, was sie vorhatte. Doch danach kam sie nicht mehr zurück. Der Mistkübel befindet sich direkt vor der Haustür. Mittlerweile sind rund zwei Stunden vergangen und die 14-Jährige ist noch immer nicht zurückgekehrt.

Mädchen trägt orange Shorts

Die 14-Jährige ist etwa 160 Zentimeter groß und hat lange braune Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie orangefarbene kurze Shorts. Die Familie ist in großer Sorge und hofft auf Hinweise, die dabei helfen können, das Mädchen zu finden. Wer die 14-Jährige gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, sollte sich bitte umgehend an die Polizei wenden. Seitens der Polizei gibt es derzeit keine detaillierteren Informationen.

Update 17.30 Uhr:

Das Mädchen wurde gefunden und von der Polizei zu ihren Eltern gebracht. Sie ist wohlauf.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.08.2026 um 17:32 Uhr aktualisiert