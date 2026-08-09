Höchste Auszeichnung für Feuerwehrmann Pekoll

Im Rahmen der 115-Jahr-Feier der Freiwilligen Feuerwehr Arriach wurde Oberbrandrat Libert Pekoll für seine langjährigen Verdienste um das Feuerwehrwesen mit dem Steckkreuz in Gold des Kärntner Landesfeuerwehr ausgezeichnet.

Das Steckkreuz in Gold stellt die höchste Auszeichnung des Kärntner Landesfeuerwehrverbandes dar. Sie wird an Persönlichkeiten verliehen, die sich über viele Jahre in besonderer Weise für das Feuerwehrwesen engagiert und sich dabei über den eigenen Wirkungsbereich hinaus um das Feuerwehrwesen in Kärnten verdient gemacht haben.

Feierliche Verleihung

Die feierliche Verleihung erfolgte durch Landesfeuerwehrkommandant FVPräs Ing. Rudolf Robin und bildete einen besonderen Höhepunkt der Jubiläumsfeierlichkeiten in der Holzaren in Arriach. Zahlreiche Feuerwehrkameradinnen und -kameraden sowie Ehrengäste waren bei den Feierlichkeiten anwesend. Neben den sieben teilnehmenden Feuerwehren konnten auch zwei Gastfeuerwehren aus Deutschland begrüßt werden.

©FF Arriach Oberbrandrat Libert Pekoll bekam das golende Steckkreuz verliehen.

Die Ehrengäste

Unter den Ehrengästen befanden sich unter anderem 1. Präsident des Kärntner Landtages Andreas Scherwitzl, Nationalratsabgeordneter Maximilian Linder, Klubobmann Erwin Angerer, Bürgermeister Gerald Ebner sowie Oberbrandrat Ing. Klaus Tschabuschnig. Das Bezirksfeuerwehrkommando Villach-Land gratuliert Oberbrandrat Libert Pekoll herzlich zu dieser besonderen und hochverdienten Auszeichnung und bedankt sich für seinen langjährigen Einsatz und sein außergewöhnliches Engagement für das Feuerwehrwesen.