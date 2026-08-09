Ekelfund nahe Silbersee: „Volle Hundekotsäckchen im Uferbereich“

Ein heimischer Sportangler macht seinem Ärger über verunreinigte Uferbereiche am Silbersee Luft. Neben illegal entsorgtem Hundekot kritisiert er vor allem die ungleiche Handhabung von Verboten durch die Behörden.

Ein Ausflug zum Silbersee endete für einen lokalen Sportangler und seine Familie mit einer ekelhaften Entdeckung: Im seichten Wasser sowie im Uferbereich stieß er auf gefüllte, rote Hundekotsäckchen. Der Angler, der nach eigenen Angaben 240 Euro jährlich für seine Jahreskarte bezahlt, zeigt sich über die Zustände vor Ort schockiert.

Mann war angeekelt

„Ich selbst als begeisterter Sportangler, auch am Silbersee vertreten, fand es ärgerlich, die Berichte über liegen gelassene Angelhaken usw. zu lesen. „Leider gibt es halt überall schwarze Schafe“, erzählt der 5-Minuten-Leser. Als er die Hundekotsäckchen aber bei dem Ausflug mit seiner Familie entdeckte, war er angeekelt und genervt: „Erschwerend finde ich, dass das Hundeverbot nicht kontrolliert/abgestraft wird in der Hundeverbotszone, wir Fischer schon wenn unser Zelt nur einen halben m2 gegen das Kärntner Naturschutzgesetz verstößt.“ Wie siehst du das, findest du bezüglich Hunde wird am Silbersee zu wenig kontrolliert?

©Leser Der Mann fand lauter Säckchen mit Hundekot gefüllt.